Владельцу умного кота не нужно самому выключать свет

Кот по кличке Оди, живущий в Юджине (Орегон, США), научился выполнять трюк, который прославил его в интернете.

Если Брайан Уэйд захочет выключить свет, ему нет нужды делать это самому. Достаточно лишь дать команду своему четвероногому другу, и тот, подпрыгнув, легко справится с выключателем.

Как передает Day.Az со ссылкой на 120.su, мужчина рассказал, что его 7-летний питомец всегда любил прыгать на стены, пытаясь поймать хозяйскую руку, тени или солнечных зайчиков. В какой-то момент Брайан решил направить энергию Оди в благотворное русло и довольно быстро научил его выключать свет.

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