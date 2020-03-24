Точный гороскоп на вторник: День благоприятствует общению, знакомствам, учебе

Сегодня звезды гороскопа не склоняют к тому, чтобы сидеть в четырех стенах, поэтому особенно хорошо вы будете чувствовать себя вдали от насиженного места - в командировке, в разъездах, на отдыхе. Также день благоприятствует общению, знакомствам, учебе, однако при этом может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных радикальных шагов лучше воздержаться. В личной жизни день предоставляет все возможности для новых знакомств и любви - эмоции сегодня будут особенно яркими.

Овен

Сегодня Овну будет трудно утаить какие-то мысли и чувства в себе - все они будут написаны у него на лице. Больше того, Овен и сам не прочь озвучить их вслух, независимо от того, стоит ли это делать или лучше промолчать, избавив окружающих от ненужных подробностей. Вообще, для Овна сегодня практически нет запретных тем. А уж ждать от него словесной пощады, если он чем-то недоволен, и вовсе не стоит: он не намерен сглаживать острые углы!

Телец

Сегодня Телец способен заражаться эмоциями окружающих, особенно позитивными. День не склоняет его к тому, чтобы активно проявлять себя и тем более играть на публику. Зато Телец будет превосходным зрителем, способным по достоинству оценить любой спектакль, разворачивающийся вокруг. Звезды гороскопа советуют Тельцу специально посещать те места, где жизнь бьет ключом и где он может всласть понаблюдать за окружающими.

Близнецы

Сегодня любознательность Близнецов не знает границ! Сдерживать этот порыв не стоит, наоборот, Близнецам давно пора удовлетворить свое любопытство по ряду вопросов. Идет ли речь о знакомстве с каким-то человеком или о том, чтобы посмотреть новый фильм, сделать новую прическу или посидеть за столиком в новом кафе - звезды гороскопа советуют Близнецам воспользоваться случаем и отважиться на эксперимент! Даже если все пройдет не так уж гладко, они не останутся внакладе, ведь их любопытство в итоге будет удовлетворено.

Рак

Сегодня Рак способен буквально разрываться между тем, что ему приходится делать, и тем, чего он бы хотел. Ему будет сложно соблюсти баланс. С одной стороны, неотложные дела потребуют от него массу времени и сил, с другой же - мысли Рака будут невообразимо от этих дел далеки! Он может то и дело посылать СМС друзьям, строить планы на свободное время или просто витать в облаках... Возможно, только к концу дня Раку удастся немного развеяться и осуществить хотя бы что-нибудь из задуманного.

Лев

Сегодня Лев будет востребован как никогда! Его телефон будет буквально разрываться от звонков, а количество человек, которые хотят поделиться с ним радостью, идеями, сплетнями, страшными тайнами или просто поплакаться в жилетку и убить время за болтовней, выйдет за все разумные пределы. Впрочем, сам Лев будет чувствовать себя в гуще общения как рыба в воде: сегодня его коммуникационные способности и чувство юмора находятся на высоте Останкинской телебашни!

Дева

Сегодня Дева будет настроена жестко! Окружающие узнают об этом сразу, как только захотят решить с ней какой-нибудь вопрос. Даже самое невинное возражение она способна превратить в дискуссию, давя на собеседника и вынуждая с собой согласиться. Единственное, что извиняет Деву в таком поведении, - ее искренность: затевая спор, она верит, что пытается уберечь оппонента от ошибок. Самое интересное, что во многом это действительно так.

Весы

Сегодня лучшей музыкой для ушей Весов станет иностранная речь! Она напомнит им, что есть далекие страны, в которых они еще не бывали, и что неплохо было бы спланировать свой отпуск (неважно, сколько до него еще осталось). Звезды гороскопа советуют сегодня Весам подготовить плацдарм для путешествия: изучить туры, полазить по сайтам и может быть, даже сделать в агентство пару звонков. Это поможет Весам смириться с серыми буднями и получить заряд экзотики на неделю вперед.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа советуют Скорпиону отважиться на эксперимент: что-нибудь в жизни сделать по-новому и посмотреть, к чему это приведет! Площадкой для эксперимента может стать любой пустяк, любое дело, ставшее привычкой. Один и тот же маршрут на работу, меню на обед, круг общения или манера проводить свободное время - все это сегодня Скорпион способен изменить, привнеся в жизнь непредсказуемость и поставив ее с ног на голову! Это может привести к интересным последствиям и переменам.

Стрелец

Сегодня Стрелец имеет шанс получить приглашение на какое-нибудь пафосное мероприятие! Ну а если он такое приглашение не получит, ему имеет смысл самому приложить все усилия для того, чтобы выбраться в свет. Звезды гороскопа в этот день наделяют Стрельца спокойной уверенностью в себе, светлой головой и коммуникабельностью, так что сегодня он сумеет показать себя во всей красе и завязать полезные знакомства. Окружающие будут очарованы его мягким напором, чувством юмора и умением влиять на разговор.

Козерог

Сегодня Козерог, возможно, захочет организовать какую-нибудь поездку, но ситуация потребует его присутствия дома. День склоняет его к тому, чтобы провести его на своей привычной территории, но провести не как всегда, а проявив изобретательность. Пригласить к себе близких и друзей, устроить тематическую вечеринку, приготовить что-нибудь сногсшибательное - сегодня у Козерога получится раскрасить свой день веселыми красками, даже не выходя за порог.

Водолей

Сегодня страсть Водолея к перемене мест достигнет апогея! Он будет готов воспользоваться любым предлогом, лишь бы сорваться с насиженного места и сбежать. Окружающим будет нетрудно подбить его на любую авантюру, вроде участия в мероприятии, командировки и т.д., если она будет связана с поездкой или переменой декораций. Впрочем, и сам Водолей будет изобретателен на этот счет. Сегодня он способен придумать себе массу неотложных дел, никак не связанных с сидением на работе или дома.

Рыбы

Сегодня день склоняет Рыб к приключениям, причем желательно в теплой компании близких по духу людей. Если окружающие сами не предложат им вариантов поразвлечься, в Рыбах проснется талант организатора, и они быстро придумают с кем, когда и куда им можно пойти. Веселая вечеринка, большой семейный ужин, вылазка в парк или на пикник - программа у Рыб может быть обширной. Но самое лучшее, что могут они сделать сегодня, - это провести время с тем, кого любят.