Астрономы наконец нашли край Млечного пути

Согласно новому исследованию, наша галактика растянулась на 1,9 миллиона световых лет.

Таким образом, Млечный путь намного больше, чем считалось ранее. Он более чем в 15 раз шире своего спирального диска. Новые данные помогут точнее оценить массу галактики и количество вращается вокруг нее других галактик, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

Астрономам давно известно, что самая яркая часть Млечного пути - диск, в котором находится Солнце, - имеет диаметр около 120 000 световых лет. Вокруг звездного диска находится газовый диск. Огромный ореол темной материи, предположительно состоящий из невидимых частиц, окружает оба диска и простирается далеко за их пределы. Но поскольку темный ореол не излучает свет, его диаметр трудно измерить.

Астрофизик Элис Дизон из Даремского университета в Англии и ее коллеги использовали близлежащие галактики, чтобы определить местонахождение края Млечного пути. Точный диаметр составил 1,9 миллиона световых лет, плюс-минус 0,4 миллиона световых лет.

Чтобы найти границу Млечного пути, команда Дизоны провела компьютерное моделирование того, как гигантские галактики, наподобие Млечного пути, образуются. В частности, ученые искали две расположенные рядом галактики, расположенные так же, как Млечный Путь и Андромеда. Моделирование показало, что сразу за границей темного ореола скорости малых соседних галактик стремительно падают.

Дизон и ее коллеги обнаружили аналогичное падение скорости малых галактик вблизи Млечного пути. Ученые утверждают, что это произошло на расстоянии около 950 000 световых лет от центра Млечного пути, что и указывает на местоположение края галактики, и этот край оказался в 35 раз дальше от центра галактики, чем Солнце.

Новые данные должны помочь астрономам выявить другие свойства галактически. Например, чем больше Млечный Путь, тем он массивнее и тем больше вокруг него должно вращаться галактик, уверен астроном Розмари Уайз из Университета Джона Хопкинса, который не принимал участия в исследовании. На данный момент мы знаем о примерно 60-ти спутниках Млечного Пути, но астрономы подозревают, что многие спутники еще не обнаружены нами.