Простой лайфхак: В Интернете показали, как бесконтактно нажимать кнопки лифта

Житель Санта-Круса (Калифорния, США), переживающий из-за коронавируса, входя в лифт, не очень-то хочет прикасаться к кнопкам.

Как передает Day.Az, именно поэтому мужчина придумал нехитрое устройство с использованием самой обычной зажигалки, нескольких резинок и канцелярской скрепки.

Скрепка прикрепляется резинками к верху зажигалки, и теперь ею спокойно можно нажимать на кнопки. Когда же нужный этаж выбран, достаточно пламенем от зажигалки продезинфицировать весь механизм.

Изобретатель любезно разместил видеоролик в интернете, чтобы все, кто тоже не хочет прикасаться к кнопкам, могли взять его идею на заметку.