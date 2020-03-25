Точный гороскоп на среду: Вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса

Сегодня звезды гороскопа складываются так, что вам будет сложно раскачаться на любые дела, по отношению к которым у вас нет искреннего интереса. Сколько бы вы не убеждали себя, что обязанность и долг на первом месте, скорее всего, большую часть времени вы посвятите тому, что нравится лично вам, будь то хобби, встречи с друзьями или просто отдых. То же самое касается и окружающих - сегодня вы вряд ли сможете заставить их делать то, что, по вашему мнению, им делать нужно. Звезды подсказывают, что единственный путь в данной ситуации - это заразить людей своим энтузиазмом. Вот тогда им по силам будет горы свернуть!

Овен

Сегодня Овен будет находиться в диссонансе с окружающими, которым трудно подстроиться под его резвый ритм. Овен же будет чувствовать себя способным на многое! Его деловая активность, хватка и острый ум будут на высоте, помогая ему как семечки, одну за другой решать самые головоломные задачи. А вот апатия и безразличие окружающих может изрядно его раздражать, так что сегодня Овну лучше с самого утра рассчитывать исключительно на свои могучие силы.

Телец

Сегодня Тельцу следует позволить окружающим справляться со своими проблемами самим. Вместо того чтобы тратить время на других, звезды гороскопа советуют ему заняться чем-нибудь приятным - к примеру, творчеством. А вот к точным наукам душа у Тельца сегодня лежать не будет. Перепачкаться краской или забить голову стихами для него куда предпочтительнее, чем непонимающе глядеть в монитор, на ряды цифр, графиков и таблиц.

Близнецы

Сегодня Близнецы просто обязаны поделиться своими мыслями с миром! Или, по крайней мере, с небольшой его частью - со своими близкими, коллегами, друзьями. Их голова будет работать четко и нестандартно, являясь генератором великих идей! Впрочем, не факт, что окружающие сразу же эти идеи поймут и оценят. Ничего не поделаешь - Близнецы сегодня настолько опережают других, что должны периодически останавливаться, давая окружающим возможность их догнать.

Рак

Сегодня у Рака вряд ли будет достаточно сил, чтобы с энтузиазмом взяться за дела. День склоняет его к тому, чтобы делать как можно меньше лишних движений. Зато голова обещает работать на самом высоком уровне, вынашивая планы, - в первую очередь связанные с работой. Мысли, которые придут сегодня в голову Рака, будут отличаться логичностью и неожиданностью ходов. В будущем эти блестящие замыслы способны обеспечить Раку продвижение в карьере и хороший доход.

Лев

Сегодня Льву повезло: ему волей-неволей придется заниматься тем, что он любит! Вернее, звезды гороскопа просто не оставляют ему иного выбора - если он возьмется за что-нибудь другое, то не добьется ничего. Рутинные обязанности способны вызывать сегодня у Льва такую скуку, что он рискует вывихнуть челюсть от зевоты! А вот если дело вызывает у него живой интерес, оно обещает принести Льву не только массу приятных эмоций, но и отличный результат.

Дева

Сегодня Дева может проявить себя как замечательный друг или как опасный противник - тут уж кому как повезет! День наделяет ее проницательностью, умением чувствовать ситуацию и схватывать все на лету. Любые ее планы будут отличаться изобретательностью, идет ли речь о том, как веселее провести время с друзьями, или о том, как попортить крови врагам. В обоих случаях Дева обречена на успех, так что лучшее, что могут сделать ее оппоненты, - это попробовать с ней подружиться!

Весы

Сегодня Весы будут находиться в некотором ступоре. Хорошо, если ситуация не станет требовать от них быстрых решений - тогда рассеянность Весов не принесет им особого вреда. А вот если события будут их тормошить, пытаясь сподвигнуть на серьезное дело, Весы вдруг могут забастовать или спрятать голову в песок. Другими словами, Весам сегодня противопоказана любая активная деятельность - кроме той, которой они захотят заняться не для результата, а для души.

Скорпион

Сегодня Скорпион при желании способен добиться многого! Однако далеко не факт, что такое желание у него возникнет. Впрочем, чтобы насытить яркими событиями свой день, Скорпиону достаточно увлечься каким-нибудь делом или идеей. Или симпатичным лицом противоположного пола, в конце концов. В этом случае его активности и пробивным способностям сможет позавидовать фрегат, летящий на всех парусах!

Стрелец

Сегодня день не склоняет Стрельца к проявлению организаторских способностей, однако если он все-таки возьмется что-нибудь организовать, то результат порадует всех! Это касается любых мероприятий, даже достаточно статусных и официальных, не говоря уже об обычной вечеринке или выходе в свет. Стрельцу достаточно лишь взять на себя инициативу и четко распределить задачи, окружающие будут охотно ему подыгрывать и помогать.

Козерог

Сегодня Козерог склонен заняться ничегонеделанием. И ситуация будет играть ему в этом на руку, не требуя совершать подвиги или браться за неотложные дела. Впрочем, даже если потребует, Козерог предпочтет этого не заметить: его расслабленный настрой практически невозможно изменить! Так что формула "работа не волк" станет сегодня временным девизом Козерога. Звезды гороскопа советуют ему посвятить этот день трем основным направлениям: себе, своим близким... И еще раз себе!

Водолей

Сегодня для Водолея очень удачный день! Его энергичность дает ему фору перед окружающими, которую он имеет все шансы блестяще использовать. Любое дело, за которое Водолей возьмется, он сможет продвинуть вперед и даже сдвинуть с мертвой точки, если оно там находилось. Звезды гороскопа советуют Водолею не размениваться по пустякам: если уж ему сегодня везет, стоит посвятить день тому, что принесет наибольшую пользу.

Рыбы

Сегодня Рыбам противопоказано браться за большие дела. Да и за небольшие, в общем-то, тоже. В последнее время они и так потратили немало сил, так что хватит грести против течения: настало время расслабиться и отдохнуть. При этом звезды гороскопа советуют сегодня Рыбам обратить внимание на те сферы жизни, которые они в последнее время совсем запустили. Дружеское общение, домашние посиделки, романтические встречи - отдых может быть гораздо разнообразнее, чем просто телевизор и диван.