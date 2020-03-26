Парень оригинально познакомился с девушкой во время карантина

Сидящий на карантине нью-йоркский фотограф увидел с балкона танцующую на крыше девушку и решил с ней познакомиться. Он написал на бумаге свой номер телефона, приклеил её к дрону и отправил незнакомке, передает Day.Az со ссылкой на medialeaks.ru.

Пока люди в разных странах мира отсиживаются на карантине из-за пандемии коронавируса, жизнь идёт своим чередом. Кто-то умудряется выходить в магазин в костюме динозавра, а другие знакомятся с понравившейся девушкой на улице, не покидая дома.

Так сделал и фотограф из Нью-Йорка по имени Джереми Коэн, который не хотел, чтобы распространение COVID-19 повлияло на его романтическую жизнь. Наоборот, он использовал время, проведённое в одиночестве, чтобы придумать идеальный (и оригинальный) способ знакомства.

Главной героиней видео стала девушка, одетая в зелёный джемпер, леггинсы и шерстяную шапку. Она танцевала на крыше дома, стоящего через дорогу от квартиры Джереми. Сам он комментирует происходящее так: "Я выглянул в окно и увидел танцующую, возможно, под песню из TikTok девушку? Мне нужно было сказать ей "Привет", поэтому я помахал ей с балкона. Она помахала в ответ".

Джереми воспринял приветственный жест как руководство к действию и решил: ему во что бы то ни стало нужно познакомиться с девушкой. Он взял клейкую ленту, ручку, бумагу и главного помощника - дрон.

"Я написал свой номер телефона на бумаге и прикрепил её к своему дрону", - cказал он.

Затем Коэн запустил дрон со своего балкона в направлении девушки. Незнакомка выглядела удивлённой, когда устройство приблизилось к ней.

"Флирт, как правило, пугает меня, но, так как я уже целую неделю находился на карантине в своей квартире, я жаждал некоторого социального взаимодействия. 2020 год начался ужасно, но я ещё не сдавался, и не зря. Она взяла мой беспилотник, и я думаю, это сработало, потому что я получил сообщение от неё через час", - признался Джереми.

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