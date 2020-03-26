Львицы отбили свою соплеменницу у стаи гиен

Противостояние двух групп хищников удалось запечатлеть туристу, прокладывающему свой маршрут по территории природозащитного заповедника Масаи Мара в Кении.

Десятки гиен напали на львицу и оттеснили её от туши своего детёныша, пойманного ранее. Хищной кошке повезло и к ней в самый последний момент на помощь пришли соплеменники, которые обратили в бегство многочисленных конкурентов, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Это далеко не первый и не последний бой между непримиримыми соперниками, который попал на видеокамеру в ЮАР. Львы и гиены являются прямыми конкурентами в пищевой цепочке и потому всегда вынуждены биться за добычу, отбивая её друг у друга.



Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.