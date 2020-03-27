Точный гороскоп на пятницу: Упорство и настойчивость принесут свои плоды

Сегодняшний гороскоп будто создан для того, чтобы помогать вам осуществлять задуманное, невзирая на преграды. Упорство и настойчивость принесут свои плоды. Сегодня удачное время для карьерного роста, учебы, повышения квалификации, а также для того, чтобы добиваться своего, используя для этого любые подручные средства. Будьте осторожнее с чувствами окружающих - сегодняшний день чреват обидами. В продвижении к своей цели не забывайте об отдыхе и чувстве меры.

Овен

Сегодня ничто не сможет заставить Овна свернуть со своего пути! Что бы он ни задумал, к какой бы цели ни шел, его практически невозможно отвлечь или тем более сбить с толку. Из-за этого окружающим, особенно тем, кто пытается покомандовать Овном, может казаться, что он сегодня как никогда самонадеян и упрям. На самом же деле Овен просто уверен в том, что делает, на все сто процентов. Также как и в том, что никто не справится с любой задачей лучше него.

Телец

Сегодня Телец должен быть готов к неожиданным поворотам! Впрочем, даже если он заранее спланировал этот день, от него не требуется отказаться от намеченных задач и целей. Да, сегодня его планы могут измениться, однако взамен ситуация откроет перед ним новые возможности. Если Телец проявит гибкость и не станет упрямо цепляться за старый план действий, он сумеет вовремя сориентироваться в новой обстановке и воспользоваться подарками судьбы.

Близнецы

Сегодня Близнецы могут столкнуться с неуступчивостью и резкостью окружающих, особенно коллег по работе. К счастью, сами они будут обладать гибкостью и дипломатичностью за двоих, а потому способны сгладить острые углы и погасить конфликт еще в зародыше. Вообще, дипломатичность и деликатность Близнецов будет сегодня выгодно выделять их на общем фоне, обеспечивая им симпатии лиц противоположного пола, друзей и даже начальства.

Рак

Сегодня Рак в кругу даже малознакомых людей будет чувствовать себя как рыба в воде - его социальная активность бьет ключом! Звезды гороскопа советуют ему не зацикливаться на своем привычном круге общения и разнообразить его новыми знакомствами. Чем больше новых лиц встретит Рак сегодня на своей дороге, тем больше шансов за то, что среди них он найдет по-настоящему интересных и нужных ему людей.

Лев

Сегодня Лев будет настроен упорно, как никогда, и нацелен только на победу! Даже если в каком-то деле он потерпел крах, Лев будет повторять попытки снова и снова, пока не достигнет успеха. Время принятия решений прошло, сегодня Льву необходимо действовать. Звезды гороскопа говорят, что против его напора не устоит ни одна крепость. Правда, чем серьезнее стоящая перед Львом цель, тем дольше продлится ее осада.

Дева

Сегодня Деве полезно немного побыть в роли гуру, поэтому звезды гороскопа советуют ей провести этот день в кругу людей, младших по возрасту, ниже по статусу или уровню профессионализма. Другими словами - в кругу тех, кто будет настроен выслушивать поучительные истории Девы и даже сможет извлечь из них практическую пользу. Сегодня это благотворно скажется и на самой Деве, и на ее слушателях, которым Дева способна дать действительно ценные советы.

Весы

Сегодня Весы в любом деле будут настроены по-боевому! День не склоняет их браться за мелкие проекты, и скорее всего, Весы будут одержимы претворением в жизнь глобальных, амбициозных замыслов. Даже если не все будет складываться гладко, это их не смутит: Весы видят цель, готовы к трудностям и знают, что их не заставят свернуть с пути. Сегодня слова "хочу" и "могу" для Весов - синонимы, и горе тем людям, которые этого не поймут!

Скорпион

Сегодня Скорпиону представится возможность обдумать какое-то решение, от которого в дальнейшем будет многое зависеть. К счастью, Скорпион не настроен рубить с плеча, он способен тщательно взвесить все "за" и "против". Благодаря обострившимся в этот день аналитическим способностям, он сумеет все продумать и предусмотреть. В результате решение, которое примет сегодня Скорпион, будет застраховано от ошибок.

Стрелец

Сегодня Стрелец будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу! При этом попытки окружающих его образумить он может принимать в штыки. Неудивительно, что при таком категоричном настрое день способен принести Стрельцу немало огорчений, хотя на самом деле никаких особенных причин для них нет. Чтобы это понять, звезды гороскопа советуют Стрельцу сегодня корень любых неприятностей искать в себе, а не в других.

Козерог

Сегодня Козерог по отношению к своим близким и друзьям будет настроен благодушно и немного покровительственно. Ему захочется заботиться о них, как о детях, опекать, помогать и предостерегать от ошибок. При всей искренности его намерений, близкие люди могут быть не в восторге от того, что Козерог учит их как жить. Поэтому звезды гороскопа советуют Козерогу сегодня смягчать свой менторский тон, не выходя за рамки обычных дружеских советов.

Водолей

Сегодня лучшее, что может сделать Водолей, это провести время со своими самыми близкими и любимыми людьми - с родителями и с детьми. Звезды гороскопа советуют Водолею устроить для них маленький сюрприз, например организовать небольшой праздник, поездку в планетарий или поход в кафе. Сегодня вы настроены на одну волну, ваши биоритмы совпадают, и вы имеете отличный шанс получить истинное наслаждение от общества друг друга. А заодно - завести разговор о чем-то, о чем в другое время не решались поговорить.

Рыбы

Сегодня в Рыбах проснется великий оратор! Ну, если и не великий, то хотя бы неплохой. Рыбам будет что сказать и они сумеют облечь свои слова в убедительную форму, правда, в течение дня они могут то и дело сталкиваться с тем, что окружающие не настроены слушать их вечно. По-настоящему найти выход эмоциям и словам Рыбы смогут лишь вечером, в кругу семьи и друзей. Звезды гороскопа советуют им организовать вечеринку, на которой они смогут высказать все, что накипело у них на душе!