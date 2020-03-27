Межзвёздная комета Борисова распадается на части

Комета Борисова, второй в истории объект, на глазах человечества прилетевший в Солнечную систему из межзвёздного пространства, разрушается. Об этом свидетельствуют наблюдения, описанные в издании Astronomers Telegram, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Напомним, что комета 2I/Borisov была обнаружена в августе 2019 года российским астрономом-любителем Геннадием Борисовым. Анализ орбиты показал, что она не обращается вокруг Солнца, а следует через Солнечную систему транзитом. Хвостатая гостья стала вторым открытым межзвёздным объектом после Оумуамуа, найденного в конце 2017 года.

В декабре 2019 года комета Борисова подошла к Солнцу на минимальное расстояние (примерно вдвое превышающее дистанцию между светилом и Землёй). Теперь она удаляется от нашей звезды, чтобы больше никогда к ней не вернуться.

В марте 2020 года астрономы, работающие с 1,3-метровым телескопом OGLE, зафиксировали увеличение блеска кометы Борисова. В период с 4 по 5 марта он вырос примерно на 0,3 звёздной величины. Комета сохраняла этот уровень яркости до 8 марта. В этот день она стала ещё на 0,4 звёздной величины ярче (но, разумеется, не затмила собой прекрасных дам). Итого за несколько дней блеск небесного тела увеличился на 0,7 звёздной величины.

Это означает, что ядро кометы распадается на части. В ходе этого процесса в окружающий космос выбрасываются всё новые массы льда, от которых отражается солнечный свет. Поэтому яркость объекта и увеличивается.

Напомним, что астрономы уже изучили комету Борисова довольно подробно. Тем не менее второй в истории межзвёздный визит - достаточно интересное событие, чтобы мощнейшие телескопы отслеживали гостью, пока она окончательно не скроется из виду. Как сообщает ТАСС, в ближайшие недели следить за кометой будет прославленный "Хаббл".