Лучшие друзья провели необычный тест на доверие

Когда у вас есть лучший друг, которому вы полностью доверяете, - это прекрасно. Вот и эти жители Цюриха (Швейцария) думают точно так же, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Более того, они решили проверить свои отношения очень странным и даже, как отметили некоторые зрители, экстремальным способом. Один из незнакомцев держал приятеля над водой, и любому ясно, что если бы смельчака отпустили, то он испытал бы не самые приятные переживания.

Многие пользователи интернета не только с интересом посмотрели видеоролик, но и с лёгкой грустью признали, что у них, пожалуй, нет таких друзей, в компании которых они решились бы на нечто подобное.

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