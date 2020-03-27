Как безопасно ходить в магазин во время пандемии коронавируса?

В условиях пандемии коронавируса и введенных карантинных мер россиянам стоит придерживаться определенных правил посещения магазинов. О том, как обезопасить себя и свою семью от заражения, рассказал научный консультант экспертного центра Союза потребителей, врач-гигиенист Андрей Мосов. Его рекомендации приводит Росконтроль, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru

По словам эксперта, в первую очередь, нужно выбрать такую одежду, которая меньше удерживает пыль. Волосы вовсе лучше прикрыть. По возвращении домой одежду стоит протереть влажной тканью, а руки и лицо тщательно вымыть. Как отметил Мосов, медицинская маска в качестве способа защиты малоэффективна, хотя и не будет лишней.

Ходить в магазины следует в то время, когда там находится наименьшее количество людей, например, утром или поздним вечером. На улице и в помещениях необходимо соблюдать социальную дистанцию не менее двух метров. "И нужно держаться подальше от граждан, которые выглядят нездоровыми, кашляют, чихают", - добавил медик.

В магазине безопаснее взять тележку, а не корзинку - так контакт с предметами, которые трогали другие люди, будет меньше. Товары в фабричной упаковке представляют опасность только в том случае, если на них кашлял зараженный человек. Любую упаковку магазинных продуктов лучше протереть дома влажной тканью.

От покупки неупакованных продуктов лучше воздержаться, если не предусмотрена дальнейшая термическая обработка. Готовую кулинарию покупать не стоит - не исключено, что ее готовкой занимался заболевший сотрудник магазина.

В качестве оплаты можно использовать наличные деньги, однако полученная сдача может стать потенциальным источником вируса. Бесконтактная оплата не несет угрозы, отметил эксперт. Пакеты обычно не находятся в потенциальной "зоне заражения", но риск есть - такой же, как и для любых предметов, принесенных с улицы.

"Помните, что вирус способен выживать ограниченное время на разных поверхностях, поэтому покупки не станут бомбой замедленного действия, достаточно минимальной обработки, чтобы они не были опасными. В продуктах вирус не размножается, а тепловая обработка его убивает, поэтому тщательно варите, жарьте, тушите еду перед тем, как подавать ее на стол", - рассказал Андрей Мосов.

Уличную одежду по возвращении домой стоит оставить в прихожей и соблюдать осторожность, прикасаясь к ней, то есть, не трогать потом лицо, губы, глаза.

Исследования показали, что самые загруженные часы работы магазинов и рынков - с 15:00 до 21:00. Наименее загружены посетителями утренние часы (до 9:00) и ночные (после 23:00). Больше всего посетителей насчитывается по выходным, меньше всего - по вторникам.