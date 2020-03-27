Ученик, не особенно жаждущий получать знания, спрятался под машиной

В отношениях между родителями и детьми могут возникать самые разные драмы, вот и этот маленький житель Сычуаня (Китай) поругался со старшими родственниками, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Похоже, что ребёнку не особенно хотелось получать знания с помощью онлайн-обучения, так что он ушёл из дома и отсутствовал несколько часов, ужасно напугав маму и папу.

Беглеца удалось найти только ночью - он спрятался под припаркованной машиной. Пришлось одному из обнаруживших мальчика полицейских и самому лезть под автомобиль, чтобы извлечь оттуда непослушного ребёнка, который вскоре воссоединился со своей семьёй.

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