Ученик, не особенно жаждущий получать знания, спрятался под машиной - ВИДЕО
В отношениях между родителями и детьми могут возникать самые разные драмы, вот и этот маленький житель Сычуаня (Китай) поругался со старшими родственниками, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Похоже, что ребёнку не особенно хотелось получать знания с помощью онлайн-обучения, так что он ушёл из дома и отсутствовал несколько часов, ужасно напугав маму и папу.
Беглеца удалось найти только ночью - он спрятался под припаркованной машиной. Пришлось одному из обнаруживших мальчика полицейских и самому лезть под автомобиль, чтобы извлечь оттуда непослушного ребёнка, который вскоре воссоединился со своей семьёй.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре