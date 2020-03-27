https://news.day.az/unusual/1216542.html Женщина сорвала джекпот второй раз за 18 лет и стала мультимиллионершей
Женщина сорвала джекпот второй раз за 18 лет и стала мультимиллионершей
Жительница американского города Сент-Луис, штат Миссури, выиграла в лотерею три миллиона долларов через 18 лет после первого джекпота. Об этом сообщает издание UPI, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
В 2002 году Энн Кэсел (Anne Kasal) сорвала джекпот в 50 тысяч долларов. В начале марта она в очередной раз купила несколько билетов. В итоге на розыгрыше 11 марта выпали числа, которые совпали с указанными ею в одном из билетов, и она второй раз сорвала джекпот.
В результате Кэсел стала мультимиллионершей. "Я купила те же билеты, которые покупаю обычно, и один из них неожиданно оказался счастливым", - призналась она.
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