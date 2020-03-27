Остроумцы показали, как правильно носить защитные маски

Защитные маски безусловно полезны, но у них есть недостаток - многие люди отмечают, что если носить такую маску слишком долго, то начинают болеть уши, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

На помощь всем пришли остроумцы из Китая, которые рады продемонстрировать, как можно приспособить профилактическое средство, не цепляя при этом резинки за уши.

Конечно, больше всего везёт обладателям длинных волос - им достаточно сделать два хвостика или пучка и зацепить маску за них. Но можете быть уверены - даже те, кто не может похвастаться отросшей шевелюрой, тоже могут носить маску и при этом пощадить свои многострадальные уши.

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