Симпатичные воздушные змеи чуть не унесли мужчину в небо

Если вы любите запускать воздушных змеев, то вас может заинтересовать видеоролик, снятый в Китае, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Многие зрители посчитали, что кадры поучительны хотя бы тем, что напоминают нам о необходимости правильно оценивать свои силы.

А вот главный герой явно посчитал себя сильнее, чем он есть на самом деле, и чуть не поплатился за такую беспечность - слишком большая связка симпатичных змеев почти заставила мужчину взмыть в небо, но, к счастью, полёт не состоялся.

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