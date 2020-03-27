https://news.day.az/unusual/1216651.html Симпатичные воздушные змеи чуть не унесли мужчину в небо - ВИДЕО
Симпатичные воздушные змеи чуть не унесли мужчину в небо - ВИДЕО
Если вы любите запускать воздушных змеев, то вас может заинтересовать видеоролик, снятый в Китае, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Многие зрители посчитали, что кадры поучительны хотя бы тем, что напоминают нам о необходимости правильно оценивать свои силы.
А вот главный герой явно посчитал себя сильнее, чем он есть на самом деле, и чуть не поплатился за такую беспечность - слишком большая связка симпатичных змеев почти заставила мужчину взмыть в небо, но, к счастью, полёт не состоялся.
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