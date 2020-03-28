Почему погода на самом деле не влияет на нас

Часто мы виним в плохом самочувствии погоду: болит голова, понижено давление. Однако магнитные бури, осадки и прочие явления природы на самом деле не особо сказываются на нас. "Рамблер" рассказывает, почему метеозависимость в большинстве случаев выдумана, передает Day.Az.

Так, ученые провели исследования: на время они ограничили людей в информации о погоде, а потом выслушали их жалобы на здоровье. Связи установлено не было.

Не был доказан и тот факт, что артериальное давление зависит от погоды. Оно может измениться в условиях пониженного атмосферного давления. Например, если человек летит в самолете. При этом массовых жалоб на плохое самочувствие нет. Но на артериальное давление может повлиять холод. Оно повышается, так как у человека сужаются сосуды. Также холодный воздух может спровоцировать кровотечение из носа.

Некоторые замечают, что перед тем, как ухудшается погода, у них болят суставы. Но это тоже не так. В декабре 2017 года ученые Гарвардской школы здоровья проанализировали частоту вызовов врачей из-за боли в суставах в плохую погоду. Связи выявлено не было. По словам исследователей, суставы могут болеть и перед хорошей погодой.

До сих пор точно неизвестно, влияют ли погодные условия на людей с мигренью. Так, в 2011 году в Берлине провели масштабное исследование. На протяжении года жители города фиксировали время приступов головной боли. Затем ученые сравнивали эти данные с погодой. В итоге, из 20 человек только у 6 в холодные влажные дни усиливалась головная боль.

Ученые считают, что погода может повлиять на здоровье человека, если на улице низкая температура, долгое время идут дожди и дует ветер. В таком случае высока вероятность простудиться. Кроме того, погода может оказывать влияние на людей с хроническими заболеваниями. Например, с астмой.