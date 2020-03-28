https://news.day.az/unusual/1216916.html Кот решил испортить "шедевр" хозяина и прославился в Сети - ВИДЕО
Кот решил испортить "шедевр" хозяина и прославился в Сети - ВИДЕО
В Сети активно набирает популярность видео с хозяином и котом, который разрушил "шедевр" парня, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На кадрах видно, как автор ролика создал башенку из маркеров. Его четвероногий друг решил "помочь" ему и снес лапой творчество хозяина.
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