Кот решил испортить "шедевр" хозяина и прославился в Сети

В Сети активно набирает популярность видео с хозяином и котом, который разрушил "шедевр" парня, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах видно, как автор ролика создал башенку из маркеров. Его четвероногий друг решил "помочь" ему и снес лапой творчество хозяина.

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