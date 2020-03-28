Дочка не дала папе спокойно поработать дома

Многие люди посмеялись над этим видеороликом, и особенно те, у кого есть маленькие дети.

Мамы и папы признали, что сценка, снятая Мохаммедом Горабом из Газиантела (Турция), не только уморительна, но и довольно точно отражает то, что происходит в жизни родителей, вынужденных работать дома, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Мужчина так и не смог в полной мере предаться трудовому процессу, ведь у 9-месячной Радд были другие планы - отвлекать папу и требовать его внимания. Остаётся лишь пожелать отцу семейства терпения при таком нелёгком совмещении рабочих и родительских обязанностей.

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