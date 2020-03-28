https://news.day.az/unusual/1216968.html Возвращаясь с работы, автомобилист стал свидетелем полета странных огней
Возвращаясь с работы, автомобилист стал свидетелем полета странных огней
Люди, верящие в инопланетян, прилетающих к нам в гости, с интересом посмотрели этот видеоролик и убедились, что на сей раз таинственные визитёры наведались в Южную Корею.
Некий автомобилист, возвращавшийся домой с работы, заметил в небе огонёк, который, может, и не привлёк бы его внимания, если бы внезапно не разделился на две, а после на три светящиеся точки, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Уфологи уверены, что это проявление инопланетной активности, и гадают теперь - была ли это группа из трёх летательных аппаратов или же корабль пришельцев всё-таки был один.
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