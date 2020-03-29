Половина рациона европейских неандертальцев могла происходить из моря

Среди останков животных из португальской пещеры Фигейра-Брава ученые нашли множество раковин моллюсков, костей рыб и даже тюленей. Из этого антропологи делают вывод, что примерно половина рациона неандертальцев приходилась на морскую фауну. Исследование опубликовал научный журнал Science, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Согласно одной из популярных теорий происхождения человечества, ускоренное развитие мозга и уникальные интеллектуальные способности Homo sapiens могут быть связаны с употреблением морской пищи, богатой рыбьим жиром. Мы показали, что если это действительно было так, то тогда подобные плюсы получало все человечество, а не только кроманьонцы", - рассказал о новом исследовании один из его авторов, профессор Барселонского университета (Испания) Жуан Зильян.

Ученые достаточно долго считали, что неандертальцы заметно уступали кроманьонцам и другим ранним Homo sapiens в культурном развитии. Предположительно, у них не было культуры, религии, они не умели говорить и даже разжигать огонь. Раскопки последних лет в Хорватии, Израиле и Испании показывают, что эти представления были ошибочными.

В частности, четыре года назад археологи нашли в хорватской пещере Крапина ожерелья из когтей хищных птиц, изготовленные неандертальцами, а на севере Испании они позже нашли сразу несколько образцов "продвинутой" неандертальской наскальной живописи. Вдобавок, они выяснили, что соседи кроманьонцев коллекционировали камни, варили лечебные отвары и рисовали абстрактные татуировки. Кроме того, у них были достаточно сложные погребальные ритуалы.

Во время раскопок в португальской пещере Фигейра-Брава, которая расположена в 30 км. от Лиссабона, Зильян и его коллеги открыли еще одну "продвинутую" черту Homo neanderthalensis,. Сейчас эта пещера находится на побережье Атлантики, однако во времена ледникового периода она была расположена в нескольких километрах от моря.

Неандертальцы-рыболовы

Еще в 1980 годах ученые обнаружили, что примерно 86-106 тысяч лет назад в этой пещере, задолго до прибытия первых Homo sapiens на территорию Иберийского полуострова и всей Европы в целом, жили неандертальцы. Десять лет назад команда Зильяна начала крупномасштабные раскопки, одной из целей которых было изучение диеты и пищевых привычек Homo neanderthalensis.

Для этого исследователи изучили все отложения осадочных пород на дне пещеры, извлекли из них кости животных и другие их останки. Затем ученые провели своеобразную "перепись" этих живых существ, которые в далеком прошлом были обедом для неандертальцев.

В одном из слоев почвы, который сформировался примерно 96 тысяч лет назад, во время очередного периода потепления климата, ученые обнаружили массу крупных раковин различных двустворчатых моллюсков, а также фрагменты панцирей крабов, кости акул, угрей и многих других крупных морских рыб. Часть раковин была расколота орудиями труда. Вдобавок, в других отложениях ученые нашли кости морских котиков, дельфинов, пингвинов и других водоплавающих птиц и млекопитающих.

Учитывая расстояние между берегом моря и пещерой в то время, раковины моллюсков и кости животных не могли попасть в нее благодаря прибою или штормам. Не могли их принести в пещеру и различные хищники или падальщики. Поэтому ученые предполагают, что фактически все останки морской фауны попали в пещеру благодаря действиям неандертальцев.

Расчеты антропологов показывают, что примерно половина рациона неандертальцев, которые жили в пещере Фигейра-Брава в разные периоды времени, приходилась на представителей морской фауны. Этот показатель, по словам исследователей, идентичен тому, как много рыбы, моллюсков и мяса морских птиц и животных ели кроманьонцы, которые в то же время на юге Африки.

Зильян сичтает, что это открытие в очередной раз говорит о том, что неандертальцы вряд ли уступали кроманьонцам в уровне интеллектуального, культурного и технологического развития. Это ставит под сомнение то, что неандертальцы не могли столь же хорошо приспосабливаться к меняющимся условиям среды и вымерли из-за резких перемен климата, считают ученые.