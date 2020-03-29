Пилот поблагодарил врачей необычным способом

Пилот поднялся над Венгрией, чтобы поблагодарить врачей, борющихся с эпидемией коронавируса. На его жест обратили внимание в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Пользователи Сети обратили внимание на необычный маршрут одного из пилотов, который проходил над Венгрией. Он поднялся над городом Сексард и с помощью самолета нарисовал в воздухе фигуру в виде кулака с поднятым вверх пальцем. В конце были нарисованы очертания красного креста.

Его маршрут сохранился на сервисе по отслеживанию самолетов FlightRadar. Таким образом он решил поблагодарить и поддержать всех медработников, которые без отдыха помогают всем заболевшим COVID-19.