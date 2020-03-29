Найдено самое глубокое место на суше

Международный коллектив ученых определил самое глубокое место на суше Земли. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, кратко о нем рассказывает Калифорнийский университет в Ирвине (США), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Самое глубокое место на суше, согласно авторам, находится под ледником Денман в Восточной Антарктиде. Ученые полагают, что новые данные позволят оценить влияние изменения климата на континент.

"Масса, данные с радаров и информация о движении льда позволили нам узнать, сколько льда находится в каньоне, который, как показывают наши подсчеты, простирается на глубину 3,5 тысячи метров ниже уровня моря. Это самое глубокое место на суше", - сказал соавтор публикации Мэтью Морлигэм из Калифорнийского университета в Ирвине.