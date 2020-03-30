Точный гороскоп на понедельник: Звезды наделяют повышенной работоспособностью

Сегодня звезды гороскопа предупреждают, что если в ваших отношениях с кем-то назрели сложности, то в этот день есть риск их усугубить. Чтобы этого не произошло, придется соблюдать повышенную осторожность. Ничего не поделаешь, день склоняет к морализму и непреодолимому желанию докопаться до истины - если пойти на поводу у этого взрывоопасного сочетания, можно испортить себе карьеру или личную жизнь. Впрочем, если не отвлекаться на выяснение отношений, день может оказаться очень продуктивным: звезды наделяют повышенной работоспособностью, предоставляя редкий шанс всего за 24 часа переделать больше дел, чем за год.

Овен

Сегодня Овен способен проникнуть в суть вещей, разбирая любой вопрос до атомов и молекул! Это может привести его к новым, в том числе и неожиданным, выводам. Даже на самые простые повседневные дела проницательный Овен сегодня имеет шанс посмотреть под новым углом, отыскав в них невидимые раньше нюансы. Ну а что касается людей вокруг, то им не позавидуешь, - сегодня у них от Овна просто не существует тайн!

Телец

Сегодня Телец может оказаться втянут в дело или разбирательство, так или иначе связанное с деньгами. Это может быть все что угодно - от разговора с начальством о зарплате до банальной ссоры по поводу слишком больших трат. Звезды гороскопа советуют Тельцу не горячиться в таких разговорах и избегать ненужных деталей. Сохраняйте спокойствие и сосредоточьтесь на фактах - обиды и взаимные претензии сегодня могут завести вас слишком далеко.

Близнецы

Сегодня в голосе Близнецов будут то и дело звенеть командирские нотки: они способны горячиться, доказывая окружающим свою правоту. День наделяет Близнецов стопроцентной уверенностью в том, что они делают, поэтому нежелание окружающих им помогать будет приравнено к саботажу. Чтобы день не прошел в бессмысленных спорах, Близнецам стоит умерить свой пыл и поменьше давить на тех, кто с ними рядом. В конце концов, они ведь не пресс и не каток, так почему бы просто не договориться?

Рак

Сегодня - хороший день для того, чтобы внести ясность в отношения с кем-то - если, конечно, такая необходимость у Рака есть. То, о чем Рак не решался поговорить, вопросы, которые он стеснялся задать, - все это сегодня он может сделать без опаски. День склоняет Рака к тому, чтобы быть честным, искренним и понимающим собеседником. Это поможет ему поговорить без претензий, по душам, даже на самые щекотливые темы.

Лев

Сегодня уверенность Льва в каком-то вопросе способна дать сбой. То, в чем он был убежден на все сто процентов, может вдруг оказаться не таким, как он думал, показавшись неожиданной стороной. Впрочем, возможно, Лев и сам пересмотрит свое мнение в каком-то вопросе, поменяв его на противоположное. Другими словами, сегодня Льву следует быть готовым к переменам, даже если это "всего лишь" перемены в его голове.

Дева

Сегодня Дева будет склонна досконально разбираться в любом, даже самом мелком, вопросе! Неясность в делах или в словах будет ее раздражать, заставляя Деву вникать до тех пор, пока для нее не останется белых пятен. Это позволит ей избегать ошибок и подвохов. Правда, окружающим порой может казаться, что Дева издевается над ними, - такую массу уточняющих вопросов она способна сегодня задать!

Весы

Сегодня Весы должны решить, от чего им уже давно пора избавиться в своей жизни, чтобы освободить место для нового. Возможно, их тянут назад изжившие себя идеи, неосуществимые планы, груз невыполнимых обязательств, старая мебель или что-то еще. Пора перестать цепляться за то, что нежизнеспособно! Возможно, сегодня Весам придется попрощаться с какой-нибудь своей иллюзией или мечтой, однако только лишь для того, чтобы открыть перед собой настоящие перспективы!

Скорпион

Сегодня Скорпион не будет склонен к компромиссам. "Да" - значит "да", "нет" - значит "нет", все остальное от лукавого. Такая безапелляционная попытка поделить мир на черное и белое обязательно столкнется с противодействием окружающих. День склоняет Скорпиона к повышенной эмоциональности и правдолюбию, а потому любые его попытки выяснить отношения закончатся спором. Чтобы этого избежать, Скорпиону следует избавиться от иллюзии, что он может кому-то что-то доказать - сегодня это точно не получится.

Стрелец

Сегодня звезды гороскопа советуют Стрельцу не спешить с принятием любых серьезных решений - лучше потратить время на то, чтобы собрать "доказательную базу". Скорее всего, Стрелец чего-то не предусмотрел или не владеет всей информацией. Чтобы не наделать ошибок, ему сегодня надо собрать воедино все кусочки паззла: поговорить со знающими людьми, найти ответы на вопросы, порыться в книгах, изучить факты. Только после этого Стрелец может смело бросаться в бой!

Козерог

Сегодня Козерогу, весьма вероятно, придется пересмотреть свое мнение о каком-то человеке, событии или проблеме. Он может сделать это, даже не желая: просто ситуация подкинет ему новые факты, с которыми придется считаться. Чтобы это на весь день не выбило Козерога из колеи, звезды гороскопа советуют ему сегодня быть готовым к получению неожиданной информации и необходимости проявить гибкость в каком-то вопросе.

Водолей

Сегодня в общении с окружающими Водолей способен упрямо стоять на своем! В сочетании с повышенной обидчивостью и эмоциональностью, к которым склоняет его этот день, не удивительно, если Водолей станет источником жарких конфликтов. Звезды гороскопа советуют Водолею сегодня держать свое драгоценное "единственно верное" мнение при себе, а если все-таки высказал - быть готовым пойти на компромисс и даже извиниться.

Рыбы

Сегодня у Рыб все должно быть прекрасно: и душа, и мысли, и рабочий стол! День склоняет их к тому, чтобы замечать вокруг любые соринки, поэтому Рыбы будут изо всех сил пытаться навести чистоту. Впрочем, не меньше обычной грязи (а может быть, даже больше) их способны вывести из себя недостатки окружающих: их неидеально чистые поступки и слова. Вряд ли Рыбы сегодня смогут удержаться от соблазна сказать кому-нибудь об этом прямо.