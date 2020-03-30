SpaceX будет доставлять грузы на окололунную станцию

Gateway - это проект обитаемой станции на окололунной орбите, которая позволит проводить миссии на орбите и поверхности Луны. В разработке Gateway участвуют NASA, Канадское космическое агентство, а также, возможно, будут участвовать "Роскосмос", Европейское космическое агентство, Японское агентство аэрокосмических исследований, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

Предполагалось, что на орбиту Луны грузы будет доставлять сверхтяжелая ракета SLS, однако ее первый полет постоянно переносили - и NASA приняло решение доверить это американским частным компаниям: как стало известно, первой такой компанией станет SpaceX.

Для данной задачи SpaceX разработает новый космический корабль - Dragon XL. Этот космический грузовик должен быть способен перевозить грузы массой до пяти тонн и, состыковавшись со станцией, работать в таком положении минимум на протяжении года (хотя NASA предполагает, что ряд миссий будет длиться только около полугода). Запускать аппарат будет сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy.

Как ожидается, в дальнейшем NASA выберет по крайней мере еще одну компанию для доставки грузов на Gateway. Она и SpaceX должны будут получить минимум по две миссии.