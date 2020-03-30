Комета Atlas быстро увеличивает яркость

Комета C/2019 Y4 была открыта астрономами Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) в декабре 2019 года. На тот момент она была очень тусклой, однако всего через месяц оказалась примерно в 4 000 раз более яркой: рост яркости оказался гораздо более сильным, чем предполагали астрономы, и указывает на то, что в скором времени комета, сейчас пересекающая орбиту Марса, движась в сторону внутренней части Солнечной системы, может оказаться очень ярким объектом в ночном небе, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

Ближайший подход к Земле комета должна совершить 23 мая (ожидается, что объект окажется от нашей планеты на расстоянии примерно 117 миллионов километров), а ближайший подход к Солнцу - 31 мая 2020 года (комета должна пролететь на расстоянии менее 40 млн км от звезды). Как пишет портал EarthSky, 1 мая комета может стать достаточно яркой, чтобы ее можно было увидеть невооруженным глазом, однако подчеркивается, что кометы очень неустойчивы и могут при подлете к Солнцу полностью разрушиться, так и не став достаточно яркими (чтобы стать заметными невооруженным глазом).