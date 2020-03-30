Ученые установили связь между цветом волос и продолжительностью жизни

Специалисты школы клинической медицины Кембриджского университета выявили связь между цветом волос и сроком полового созревания и потенциальной продолжительностью жизни. Такие выводы позволил сделать анализ генетического материала нескольких сотен тысяч мужчин и женщин европейского происхождения из биобанка Великобритании, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

Изучение 40 генетических показателей показало, что мужчины и женщины с рыжими, тёмно-коричневыми и чёрными натуральными волосами имеют более ранний период полового созревания, чем у мужчин и женщин со светлыми волосами. В свою очередь ранний пубертат увеличивает риск развития в будущем болезней сердечно-сосудистой системы и диабета второго типа, что может повлиять на продолжительность жизни.

В своей работе, результаты которой опубликованы в журнале Nature Communications, учёные достоверно не определили взаимосвязь цвета волос и пубертата. Авторы исследования считают, что связующим звеном может быть гипофиз, который одновременно вырабатывает гормоны, определяющие и половое созревание, и пигментацию волос.