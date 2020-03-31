Что известно о единственном бессмертном существе на Земле

На Земле существует только одно существо, которое способно жить вечно. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о нем подробнее.

Речь пойдет о малой медузе Turritopsis dohrnii. Она обладает диаметром купола всего в 4,5 мм.

Вид зародился в Карибском море, но теперь он обитает почти на всем земном шаре. Ученые открыли Turritopsis dohrnii в начале этого века и только несколько лет назад пришли к выводу о том, что она может жить вечно.

Обычные медузы живут до нескольких месяцев, но только не Turritopsis dohrnii. Дело в том, что попадая в неблагоприятные условия, она просто возвращается к первой стадии своего развития. В это время у медузы перестают расти купол и щупальца. Вместо них она обзаводится отростками, на которых образуются питающие полипы. Таким образом, если малая медуза Turritopsis dohrnii чувствует приближение смерти, она возвращается в свое детство, чтобы начать жизнь сначала.

Уже сейчас ученые Киотского университета пытаются выявить геном, который позволяет медузе возвращаться в первобытное состояние.