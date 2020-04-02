Хомяки подтвердили пользу переливания крови при лечении коронавирусной инфекции

Ученые из Гонконгского университета успешно протестировали на хомяках новый способ лечения коронавирусной инфекции. Он заключается в том, чтобы переливать плазму крови от выздоровевших особей заболевшим или здоровым животным. Сейчас специалисты ждут разрешения на испытания технологии на людях, пишет South China Morning Post, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если мы будем аналогичным образом лечить людей, это может действительно помочь им восстановиться и снизить вирусную нагрузку", - полагает руководитель испытаний, профессор Гонконгского университета Квок-юн Юэн.

Ранее китайские медики похожим образом вылечили десять пациентов с тяжелыми случаями коронавирусной инфекции. Переливание крови от уже выздоровевших людей помогло им пойти на поправку и отказаться от подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ученые Гонконгского университета решили провести полноценные испытания этой терапии. Для испытаний они выбрали сирийских хомячков (Mesocricetus auratus), поскольку структура рецептора ACE2, через который коронавирус нового типа проникает в клетки организма, у этих животных и людей схожа между собой.

Кровь против коронавируса

Специалисты специально заражали часть животных SARS-CoV-2. В первую неделю с момента заражения ученые наблюдали у хомячков тяжелые симптомы: поражение легких, трахей, иммунной системы, кишечника.

"Примерно на четвертый день инфекция была настолько сильна, что отмечались даже легочные кровотечения", - отметил Юэн. Однако по прошествии недели, по словам ученого, некоторые грызуны начали постепенно выздоравливать, у них восстанавливался вес, а в крови выработались антитела.

Затем ученые перелили их кровь здоровому хомячку, а затем инфицировали его коронавирусом. Оказалось, что в этом случае вирусная нагрузка в организме грызуна была в 10 раз ниже.

В ходе экспериментов также впервые выяснилось, что инфицированные хомяки способны заражать здоровых коронавирусом, находясь с ними в одной клетке.

Сейчас ученые ждут разрешения медицинского комитета по этике на продолжение исследований на людях.