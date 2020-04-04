Точный гороскоп на пятницу: Сегодня звезды склоняют к спокойствию и даже лени

Сегодня звезды гороскопа склоняют к спокойствию и даже лени, однако на фоне расслабленности могут то и дело возникать внезапные вспышки эмоций. В состоянии апатии очень легко попасть под чье-то влияние или поддаться соблазну, поэтому застолий или случайных знакомств лучше избегать - сегодня очень трудно остановиться или сказать "нет". Лучше всего посвятить день домашним делам, а также реализации любых творческих задумок.

Овен

Сегодня энергичность и жизнелюбие Овна расцветят его жизнь яркими красками - даже если события дня совершенно не будут его к этому располагать. Быт и рутина - удел тех, кому неинтересно жить на свете, к Овну же сегодня это утверждение неприменимо! Он сумеет поднять настроение не только себе, но и всем, кто его окружает. А заодно Овен сегодня не упустит возможность выставить себя в выгодном свете перед людьми, от которых многое зависит.

Телец

Сегодня Телец будет полон энергии, которую звезды гороскопа советуют ему направить на быт и обустройство собственного дома. Его тяга к творчеству обеспечит ему креативный подход даже в самых прозаических вещах, таких как уборка квартиры или приготовление еды. Сегодня Телец способен создать сложный кулинарный шедевр из десятка ингредиентов! Впрочем, и в любом другом деле Телец сумеет связать воедино массу самых разнообразных компонентов.

Близнецы

Сегодня ситуация будет держать Близнецов в приятном тонусе, не позволяя им расслабиться и заскучать! Звезды гороскопа обещают, что Близнецы сумеют вырваться из ежедневной рутины - быть может, самостоятельно, а может быть, получив некую встряску со стороны. Сегодня им стоит использовать день для того, чтобы узнать или увидеть что-нибудь новое и интересное. Это будет не только приятно, но и полезно, позволив Близнецам посмотреть на привычные вещи под новым углом.

Рак

Сегодня Рак рискует потратить гораздо больше денег, чем он планировал! Под влиянием эмоций он будет склонен совершать неожиданные, спонтанные и на первый взгляд бессмысленные покупки. Впрочем, большинство из них, к огромному удивлению самого Рака, окажутся полезными и нужными. Другими словами, в тратах Рака сегодня будет вести интуиция, а не логика. Но полагаться лишь на нее не стоит: лучше подстраховаться, определив для шоппинга строгие лимиты.

Лев

Сегодня день Льва обещает пройти под девизом: "Я сам!". Он будет чувствовать в себе первобытную, стихийную силу, а также уверенность, переходящую все границы. Это не только позволит Льву успешно справляться с любыми задачами, но и сделает его весьма притягательным в глазах противоположного пола. А вот с теми, с кем Лев не собирается флиртовать, его отношения будут складываться сегодня не так гладко. Выставляя на первое место свое "Я", Лев может тем самым ущемлять чувства и гордость других.

Дева

Сегодня в голову Девы буквально ворвется шквал творческих и нестандартных идей! Чтобы их не забыть, Деве следует весь день держать наготове блокнот и карандаш - когда-нибудь эти идеи ей обязательно пригодятся. Вообще, любые дела и планы Девы, в которых присутствуют хотя бы крупица творчества и нестандартный подход, сегодня будет сопровождать успех. Главное, что требуется от Девы, - не ставить на пути своей фантазии искусственных преград.

Весы

Сегодня Весам стоит как следует пофантазировать! Звезды гороскопа напоминают им: чтобы достичь многого, надо время от времени выходить за рамки и давать волю своим мечтам. День идеально подходит для того, чтобы всласть помечтать о будущем, прорабатывая самые нестандартные, даже фантастические ходы - со временем Весы сумеют претворить многие из этих невероятных замыслов в жизнь.

Скорпион

Сегодня Скорпион просто обязан внести в свою жизнь свежую струю! Звезды гороскопа советуют ему вырваться из замкнутого круга рутины, сделав что-нибудь не так как всегда. Любые необычные начинания Скорпиона будут поддержаны, неважно, о чем идет речь: о попытке изменить свою жизнь, перекрасить волосы или всего лишь сменить маршрут по дороге на работу. Экспериментируя, Скорпион сегодня способен добиться многого. Ну а, оставив все как есть, - останется при своем.

Стрелец

Сегодня Стрельцу представляется прекрасная возможность завести многообещающее знакомство с прицелом на далекую перспективу! Весьма вероятно, что это знакомство окажется романтическим, однако звезды гороскопа советуют Стрельцу не пренебрегать и любыми другими знакомствами - и дружескими, и деловыми. Связи, налаженные сегодня, способны оказаться очень полезными и могут еще долгое время играть в жизни Стрельца важную роль!

Козерог

Сегодня Козерог сумеет обратить на себя внимание кого угодно! Это касается и романтических знакомств, и деловых связей. Он будет чувствовать прилив энергии и сил, заставляющий его вести себя вызывающе, при каждом удобном случае провоцируя окружающих. Неудивительно, что многим это придется не по душе, так что в сегодняшней повестке дня Козерога возможен конфликт. Зато лиц противоположного пола его самоуверенность будет привлекать. Звезды гороскопа советуют Козерогу потратить свою энергию на любовь, а не на ссоры.

Водолей

Сегодня день будет наполнен для Водолея всеми оттенками эмоций, а его интуиция достигнет невиданной высоты! Водолею легче будет принимать решения не головой, а сердцем, - даже когда речь идет о работе. Шестое чувство подскажет Водолею правильный путь там, где ему не хватает информации, опыта или знаний. Так что звезды гороскопа советуют сегодня Водолею прислушиваться к голосу своей интуиции - она способна уберечь его от ошибок и импульсивных поступков, о которых впоследствии он мог бы пожалеть.

Рыбы

Сегодня на глазах Рыб будут надеты увеличительные линзы: они будут склонны все преувеличивать - как хорошее, так и плохое! В результате люди и события у Рыб разделятся по черно-белому принципу: что-то они могут идеализировать, а в чем-то - искать недостатки. Последнее касается и близких Рыб, которые имеют шанс услышать от них немало придирок. Впрочем, благодаря таким вот "очкам" Рыбы сегодня способны замечать то, что обычно от них скрыто. Это поможет им в любых делах, требующих внимания.