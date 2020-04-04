Первая межзвездная комета распалась на две части

Телескоп Hubble зафиксировал, что форма первой межзвездной кометы 2I/Borisov резко изменилась - вероятно, от ее ядра мог отделиться достаточно крупный фрагмент. Об этом американские ученые пишут в Astronomer's Telegram, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Продолжающиеся наблюдения телескопа Hubble за межзвездным объектом 2I/Borisov указывают на резкие изменения в его облике. Снимки, полученные 30 марта, указывают на то, что ее ядро состоит теперь из двух объектов, отделенных друг от друга на расстояние в 180 км. Скорость их движения соответствует тому, с какой скоростью движутся фрагменты комет Солнечной системы после раскола их ядра", - пишут астрономы.

Дэвид Джуитт, астроном из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США), и его коллеги уже почти полгода наблюдают кометой Борисова с помощью как наземных телескопов, так и орбитальной обсерватории "Хаббл". Они получают снимки 2I/Borisov раз в неделю - по мере того, как она движется к границам Солнечной системы.

В начале марта польские астрономы заметили две последовательные вспышки на комете. Ученые считают, что это говорило о начале саморазрушения небесного тела. В конце марта, как пишут Джуитт и его коллеги, из одной яркой точки со снимков 23 марта и раньше комета превратилась в более продолговатый объект, который состоит из двух компонентов.

Как предполагают исследователи, это означает, что ядро кометы Борисова, скорее всего, раскололось на две неравных половины. При этом одну из них выбросило за пределы гравитационной "сферы влияния" этого межзвездного небесного тела.

В этом отношении 2I/Borisov похожа на многие небесные тела Солнечной системы, в частности, на комету Шумейкеров-Леви 9 и Швасманна-Вахмана. Они тоже раскололись на несколько частей - в 1992 и 1995 годах. В первом случае комета разрушилась под действием притяжения Юпитера, а во втором - от света Солнца. Как правило, это приводит к тому, что яркость кометы резко снижается и ее обломки становятся невидимыми для наблюдателя.