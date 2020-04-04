Убойные и нелепые способы защиты от коронавируса
На какие придумки люди только не идут, когда в аптеках закончились все маски, а защищаться от вируса как-то нужно. В ход идут маски для подводного плавания, противогазы, мусорные мешки, прокладки и многое другое.. Вот уж точно голь на выдумку хитра.
"Чумной доктор взял только самое необходимое"
"Позитивный карантин с моей мамой"
Когда закончились маски, фантазия работает по полной
"И лицо не потрогать. Сплошные плюсы"
У парня не было маски, и он пришел к врачу в костюме белого медведя
Защита 80 уровня
"В супермаркетах в это непростое время можно встретить кого угодно"
Чеснок - силаЧеснок - сила
Пожалуй, лучшая защита
Когда ты вроде бы и заботишься о своем здоровье, но как бы и нет
Да кому нужны эти маски и антисептики?
"Когда у нас в доме закончились маски, моя дочь сказала, что у нее есть это"
Любви не страшен карантин
"Заметил эту даму в аэропорту"
Что еще по оригинальным способам защиты?
"Я понимаю беспокойство людей по поводу коронавируса, но что это, черт возьми?"
"Кажется, мы заходим слишком далеко"
Главное - оставаться на стиле
Защищаемся, как можем
Фантазия этих людей безгранична
Тем временем в России
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