Убойные и нелепые способы защиты от коронавируса

На какие придумки люди только не идут, когда в аптеках закончились все маски, а защищаться от вируса как-то нужно. В ход идут маски для подводного плавания, противогазы, мусорные мешки, прокладки и многое другое.. Вот уж точно голь на выдумку хитра.

"Чумной доктор взял только самое необходимое"

"Позитивный карантин с моей мамой"

Когда закончились маски, фантазия работает по полной

"И лицо не потрогать. Сплошные плюсы"

У парня не было маски, и он пришел к врачу в костюме белого медведя

Защита 80 уровня

"В супермаркетах в это непростое время можно встретить кого угодно"

Чеснок - силаЧеснок - сила

Пожалуй, лучшая защита

Когда ты вроде бы и заботишься о своем здоровье, но как бы и нет

Да кому нужны эти маски и антисептики?

"Когда у нас в доме закончились маски, моя дочь сказала, что у нее есть это"

Любви не страшен карантин

"Заметил эту даму в аэропорту"

Что еще по оригинальным способам защиты?

"Я понимаю беспокойство людей по поводу коронавируса, но что это, черт возьми?"

"Кажется, мы заходим слишком далеко"

Главное - оставаться на стиле

Защищаемся, как можем

Фантазия этих людей безгранична

Тем временем в России