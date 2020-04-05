10 удивительных мест, веществ и животных, которых вы еще не видели

Планета Земля полна удивительных мест и живых организмов. Day.Az со ссылкой на popmech.ru рассказывает о десятке самых необычных из них.

1. Vantablack - чернее черного

Самая черная субстанция в мире состоит из углеродных нанотрубок и носит забавное имя-акроним vantablack (vertically aligned nanotube arrays - вертикально ориентированные массивы нанотрубок, расположенных на алюминиевой фольге). "Вантаблэк" поглощает 99,965% светового излучения, микро- и радиоволн (уголь, для сравнения, поглощает 96%). Это вещество было создано в 2014 году, и, по мнению исследователей, взгляд в него равнозначен взгляду в космическую черную дыру.

2. Морской слизень

Один из видов морских слизней - Glaucus Atlanticus - будто бы расписан под гжель и имеет неформальное название "голубой ангел". Он обитает у берегов Южной Африки и Австралии. Это хищник, питающийся другими морскими обитателями, в частности, португальскими корабликами (ядовитые медузы). Слизень хранит яд своих жертв в специальной полости и использует его для охоты.

3. Аэрогель, похожий на облако

Аэрогель - это ультралегкий материал из геля и газа. Его также называют "замороженный дым" или "твердое облако". Существует десяток рецептов с одинаковым процессом: соединить химикаты, превратить их в гель, затем выпарить жидкость. Полученная субстанция на 99% состоит из воздуха. Если поместить слой аэрогеля между цветком и пламенем, цветок не загорится.

4. Эвкалипт с радужной корой

Один из видов эвкалипта - Eucalyptus Deglupta, произрастающий в Папуа Новой Гвинее, Индонезии и на Филиппинах, - имеет разноцветную кору: ярко-синие, оранжевые, пурпурные, зеленые, коричневые блоки причудливо перемежаются на ней. Когда старая кора сходит, новая оказывается нежно-зеленой, но со временем тоже окрашивается в разные цвета.

5. Подземный собор из соли

Соляной собор в Сипакуре - это подземная католическая церковь в провинции Кундинамарка (Колумбия). Он был вырезан из соляной глыбы в 1954 году на глубине 180 метров под землей. Внутри установлен гигантский соляной крест. Сооружение вмещает до 10 тысяч человек.

6. Акула-домовой

Живое ископаемое - так именуют эту глубоководную акулу, которая на данный момент существует в единственном экземпляре. Ее особенность - сильно вытянутая вперед челюсть, покрытая ногтевидными зубами. Она ощущает электрические разряды других существ и несется с ним, протыкая жертву своей челюстью. Считается, что эта акула стала прототипом Неоморфа из фильма "Чужой: Завет".

7. Вулкан с голубой лавой

Индонезийский вулкан Кавах Иджен производит лаву необычного цвета. Технически она все же не голубая: такая расцветка получается из-за большого количества серных газов, которыми сопровождается извержение. Когда газ взрывается, образуется облако дыма, в котором лава кажется голубой.

8. Манускрипт Войнича на неизвестном языке

Это 240-страничное средневековое произведение, дешифровка которого будоражит умы ученых уже не одно столетие. Скорее всего, он написан между 1404 и 1438 годами, снабжен иллюстрациями и диаграммами о разных жизненных явлениях. Но перевести книгу или хотя бы установить, о каких растениях идет речь, не удается.

9. Самое недоступное место на Земле

Точка Немо - условная точка, расположенная дальше всего от любого участка суши. Она находится в центре треугольника, образованного атоллом Дюси (2688 км), островом Моту-Нуи и островом Махер. Ближайшая населенная часть суши - остров Пасхи. Интересно, что над этой точкой проходит орбита МКС - станция оказывается "всего" в 415 км. Поскольку это место считается точкой недоступности, в его окрестностях затоплено более сотни космических аппаратов.

10. Самый большой живой организм

Нет, не синий кит, а... грибница! Еще совсем недавно это звание принадлежало колонии тополя Пандо, а теперь их превзошли опята - Armillaria Ostoyae. Колония опенка темного расположена в заповеднике Орегона (США) и занимает площадь 8,4 квадратных километра. Предполагаемый возраст - от 2400 до 8650 лет.