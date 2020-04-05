10 удивительных мест, веществ и животных, которых вы еще не видели

Планета Земля полна удивительных мест и живых организмов. Day.Az со ссылкой на popmech.ru рассказывает о десятке самых необычных из них.

1. Vantablack - чернее черного

Самая черная субстанция в мире состоит из углеродных нанотрубок и носит забавное имя-акроним vantablack (vertically aligned nanotube arrays - вертикально ориентированные массивы нанотрубок, расположенных на алюминиевой фольге). "Вантаблэк" поглощает 99,965% светового излучения, микро- и радиоволн (уголь, для сравнения, поглощает 96%). Это вещество было создано в 2014 году, и, по мнению исследователей, взгляд в него равнозначен взгляду в космическую черную дыру.

Vantablack - чернее черного

2. Морской слизень

Один из видов морских слизней - Glaucus Atlanticus - будто бы расписан под гжель и имеет неформальное название "голубой ангел". Он обитает у берегов Южной Африки и Австралии. Это хищник, питающийся другими морскими обитателями, в частности, португальскими корабликами (ядовитые медузы). Слизень хранит яд своих жертв в специальной полости и использует его для охоты.

Морской слизень

3. Аэрогель, похожий на облако

Аэрогель - это ультралегкий материал из геля и газа. Его также называют "замороженный дым" или "твердое облако". Существует десяток рецептов с одинаковым процессом: соединить химикаты, превратить их в гель, затем выпарить жидкость. Полученная субстанция на 99% состоит из воздуха. Если поместить слой аэрогеля между цветком и пламенем, цветок не загорится.

Аэрогель, похожий на облако

4. Эвкалипт с радужной корой

Один из видов эвкалипта - Eucalyptus Deglupta, произрастающий в Папуа Новой Гвинее, Индонезии и на Филиппинах, - имеет разноцветную кору: ярко-синие, оранжевые, пурпурные, зеленые, коричневые блоки причудливо перемежаются на ней. Когда старая кора сходит, новая оказывается нежно-зеленой, но со временем тоже окрашивается в разные цвета.

Эвкалипт с радужной корой

5. Подземный собор из соли

Соляной собор в Сипакуре - это подземная католическая церковь в провинции Кундинамарка (Колумбия). Он был вырезан из соляной глыбы в 1954 году на глубине 180 метров под землей. Внутри установлен гигантский соляной крест. Сооружение вмещает до 10 тысяч человек.

Подземный собор из соли

6. Акула-домовой

Живое ископаемое - так именуют эту глубоководную акулу, которая на данный момент существует в единственном экземпляре. Ее особенность - сильно вытянутая вперед челюсть, покрытая ногтевидными зубами. Она ощущает электрические разряды других существ и несется с ним, протыкая жертву своей челюстью. Считается, что эта акула стала прототипом Неоморфа из фильма "Чужой: Завет".

Акула-домовой

7. Вулкан с голубой лавой

Индонезийский вулкан Кавах Иджен производит лаву необычного цвета. Технически она все же не голубая: такая расцветка получается из-за большого количества серных газов, которыми сопровождается извержение. Когда газ взрывается, образуется облако дыма, в котором лава кажется голубой.

Вулкан с голубой лавой

8. Манускрипт Войнича на неизвестном языке

Это 240-страничное средневековое произведение, дешифровка которого будоражит умы ученых уже не одно столетие. Скорее всего, он написан между 1404 и 1438 годами, снабжен иллюстрациями и диаграммами о разных жизненных явлениях. Но перевести книгу или хотя бы установить, о каких растениях идет речь, не удается. 

Манускрипт Войнича

9. Самое недоступное место на Земле

Точка Немо - условная точка, расположенная дальше всего от любого участка суши. Она находится в центре треугольника, образованного атоллом Дюси (2688 км), островом Моту-Нуи и островом Махер. Ближайшая населенная часть суши - остров Пасхи. Интересно, что над этой точкой проходит орбита МКС - станция оказывается "всего" в 415 км. Поскольку это место считается точкой недоступности, в его окрестностях затоплено более сотни космических аппаратов.

Самое недоступное место на Земле

10. Самый большой живой организм

Нет, не синий кит, а... грибница! Еще совсем недавно это звание принадлежало колонии тополя Пандо, а теперь их превзошли опята - Armillaria Ostoyae. Колония опенка темного расположена в заповеднике Орегона (США) и занимает площадь 8,4 квадратных километра. Предполагаемый возраст - от 2400 до 8650 лет.

Самый большой живой организм