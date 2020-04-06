Почему одни любят фильмы ужасов, а другие их ненавидят

Иногда кажется, что есть два типа людей: Те, кто любит фильмы ужасов, и те, кто прячется под одеялом во время просмотра. Оказывается, все дело в вашем характере и воспитании.

Страх = Удовольствие

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, будь то лев, гоняющийся за вами по настоящей саванне, или киномонстр, преследующий главного героя в фильме, чувство страха зарождается в одном и том же месте в нашем мозге: в миндалине. Это область мозга, которая отвечает за эмоции и за реакцию "бей или беги". Именно во время этой реакции организм выделяет такие химические вещества, как адреналин и кортизол, которые усиливают сердцебиение, повышают кровяное давление и замедляют дыхание.

Похоже, что по каким-то причинам некоторым людям просто нравится испытывать беспокойство и страх чаще, чем большинству из нас. В результате, у них может возникнуть большая потребность в поиске интенсивных переживаний, чтобы получить выброс адреналина. Эти "искатели острых ощущений", как правило, не прочь испытать нечто такое, что поможет им достичь этого состояния - например, прыжки с парашютом или острая еда.

Исследования показывают, что мужчины больше любят фильмы ужасов, чем женщины, что может быть связано с тем, что мальчиков с детства воспитывают быть бесстрашными и непоколебимыми.

"Познакомившись с девушкой, парень не прочь пригласить ее в кинотеатр посмотреть фильм ужасов, потому что девушки чаще ищут физической близости, когда им страшно, а еще у мужчин появляется возможность продемонстрировать свою храбрость", - объясняет Джоан Кантор, профессор Висконсинского университета в Мэдисоне.

Опыт, полученный в детстве, может также сильно влиять на отношение человека к страху. Травмы, связанные с пренебрежением, бедностью и алкоголизмом родителей, могут влиять на миндалину таким образом, что она становится более чувствительной.

С другой стороны, положительные детские переживания, связанные со страхом, учат мозг, что страх - это развлечение.У психолога Келли Хопкинс-Альварес был пациент, который рассказывал ей, что в детстве он смотрел страшные фильмы вместе со своей матерью, и это давало ему ощущение безопасности, иногда они даже смеялись вместе над страшными сценами. Таким образом он научился не путать киношную страшилку с реальной жизнью.

Впечатления сразу после просмотра страшного фильма также нужно учитывать. Ведь фильм приводит вас в состояние возбуждения, а возбуждение усиливает эмоции. Если после просмотра вас ждет прекрасный вечер с друзьями, то положительные ощущения закрепят в вашем сознании хорошие переживания, и вы будете не против, чтобы это повторилось. Но если после просмотра, возвращаясь домой, вы, не дай Бог, попадете в автомобильную аварию, то ваш мозг зафиксирует этот опыт как плохой, и в следующий раз вы скорее всего не захотите смотреть фильм ужасов. Страшные воспоминания труднее выбросить из головы, чем приятные, поэтому они, скорее всего, будут иметь существенное влияние на ваше будущее поведение.

Изменчивость коэффициента страха

Отношение к фильмам ужасов может меняться. Можно научиться контролировать свой страх. Если вам удастся выдержать 90 минут просмотра фильма ужасов, вы почувствуете себя более стойким к воздействию страха, что на самом деле может сделать вас бесстрашнее - то есть, в следующий раз вы будете меньше бояться.

Однако, следует принимать во внимание, что дети до 7 лет с трудом могут отличить реальные угрозы от вымышленных, им не стоит смотреть фильмы ужасов, т.к. это может негативно сказаться на эмоциональном состоянии ребенка. Кроме того, фильмы ужасов не следует смотреть как детям, так и взрослым, когда угрозы в фильме выглядят особенно реалистичными.

Если вы из тех, кто любит фильмы про зомби, монстров, маньяков и прочее, покупайте билет на новый фильм ужасов и наслаждайтесь просмотром. Если вы ненавидите ужастики, что ж, для вас есть много хороших фильмов других жанров.