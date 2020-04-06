Интересные факты о киноиндустрии

Многие люди считают, что снимать фильмы легко. Многие также считают, что наличие таланта гарантирует вам роли в лучших фильмах.

Да, талант важен, но в киноиндустрии есть еще много такого, о чем многие могут не знать.

Первые три фильма

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, самым первым фильмом можно считать серию фотографий "Лошадь в движении". Данная серия была создана с помощью нескольких фотокамер и преследовала цель определить, поднимает ли скачущая лошадь на мгновение все четыре ноги над землей. Оказывается, да.

Второй фильм назывался "Сцена в саду Раундхэй". Он был снят Луи Лепренсом, и его длина составляет всего 2,11 секунды, что технически квалифицируется как фильм. Согласно Книге рекордов Гиннеса, это самый старый из сохранившихся фильмов на сегодняшний день.

Третий фильм был снят братьями Люмьер под названием "Прибытие поезда". В фильме показано, как поезд подъезжает к станции, и пассажиры идут по платформе вдоль вагонов. Говорят, что показ фильма шокировал публику того времени. Зрители были напуганы двигающимся на них поездом, они вскакивали с мест и убегали, боясь быть сбитыми.

С животными плохо обращаются

Конечно, вы видели фильмы с участием животных. Часто в титрах там пишут: "Во время съемок этого фильма ни одно животное не пострадало". Иногда это правда, но бывает и ложь.

Случается, что при съемках фильма с животными обращаются жестоко, и это даже приводит к смерти животных. Так, например, тигр из фильма "Жизнь Пи" чуть не утонул во время съемок.

Алан Рикман знал

Сама Джоан Роулинг, автор серии романов о Гарри Поттере и автор сценариев к фильмам об этом юном волшебнике, раскрыла Алану Рикману, который был неизлечимо болен, секрет его персонажа, Северуса Снейпа.

Лишь он один заранее знал, что Снейп на самом деле был хорошим малым, защищающим юного Гарри, потому что Снейп был влюблен в мать Поттера. Рикман хранил секрет до могилы.

Звезды на Голливудской "Аллее славы"

Иногда актеры притворяются удивленными, увидев свою звезду на голливудской "Аллее славы". Правда в том, что они не могли не знать об этом, так как получение звезды - это целый процесс.

Вам нужно подать заявку на получение звезды в Торговую Палату и Отборочный комитет Голливуда. Стоимость около $30,000 покрывает как установку, так и уход за звездой.

Трейлеры к фильмам намеренно обманчивы

Есть несколько причин, по которым кинематографисты выпускают трейлеры, полностью отличающиеся от фильмов. Они хотят, чтобы было заполнено как можно больше мест в зрительном зале в день премьеры, поэтому трейлер должен привлечь различную аудиторию. Например, романтический фильм можно сделать похожим на эксцентрическую комедию.

Другая причина - до конца держать интригу и не выдать, чем заканчивается фильм. Например, имени Кевина Спейси не было в трейлере к фильму "Семь", потому что создатели не хотели раскрывать убийцу.

Крик Вильгельма

Крик Вильгельма - часто используемый в кино и на телевидении звуковой эффект, когда кого-то убивают или кто-то падает с крыши здания. Впервые этот эффект был использован в 1951 году в вестерне "Далекие барабаны" с Гари Купером в главной роли, когда человека, переправляющегося через реку, затаскивает под воду крокодил.

С тех пор "Крик Вильгельма" использовался более чем в 200 фильмах.

Первый звуковой фильм

Фильм "Певец джаза", ставший первым звуковым фильмом, был выпущен в 1927 году. В нем снялись Мэй Макэвой, Уорнер Оулэнд и Эл Джолсон.

Фильм стоил более $400,000, что в то время было довольно большой суммой.

Голливуд должен был стать религиозной общиной

Люди, создавшие Голливуд, Харви и Дэйда Уилкокс, представляли это место идеальным сообществом для истинных христиан, где не будет подаваться алкоголь.

Это было хорошим намерением, но со временем Голливуд стал совсем не таким, как они мечтали.

Обвинение в непристойности

В самом конце фильма "Унесенные ветром" Ретт Батлер произносит фразу: "Откровенно говоря, моя дорогая, мне совершенно наплевать", которая адресована главной героине.

За использование этого мягкого ругательства режиссера Дэвида Селзника обвинили в непристойности и оштрафовали на $5000. Ведь это было в 1939 году.