Десять выдающихся достижений, появившихся благодаря карантину

Год только начался, но можно поспорить, что главной фразой этого года станет "социальная изоляция". Дабы пресечь распространение коронавируса, правительства отменяют массовые мероприятия - от спортивных соревнований до школьных уроков. Миллионы людей сегодня вынужденно привыкают к жизни в карантине.

Если карантин коснулся и вас, выше нос. Некоторые величайшие достижения науки и искусства были получены во время вынужденного заключения в четырёх стенах. Пусть наш список послужит вам напоминанием о том, что не стоит предаваться унынию. Больше спите, больше читайте и посвятите время созидательной деятельности.

"Евгений Онегин"

Александр Пушкин - "великий бард" русской словесности, и одно из его наиболее известных произведений - "Евгений Онегин", посвящённое жизни петербуржского аристократа. В 1789 по мотивам поэмы великий русский композитор Пётр Ильич Чайковский написал одноимённую оперу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, сам будучи столичным денди, Пушкин часто обращался к творчеству во время болезни. Вспышка холеры в Москве осенью 1830 года вынудила его отправиться в загородное имение, где он в затворничестве и написал "Евгения Онегина" и другие выдающиеся произведения.

"Дневник" Сэмюэла Пипса

Живший в 17 веке Сэмюэл Пипс служил чиновником морского ведомства и заседал в британском Парламенте. Сегодня Пипс известен, как автор дневника, который он вёл с 1660 по 1669 год, и который остаётся одним из важнейших документов времён английской Реставрации.

В 1665 году на Лондон обрушилась эпидемия чумы. В отличие от большинства сограждан, Пипс не поддался панике, поскольку уже встречался с "Чёрной смертью" в Амстердаме двумя годами ранее. В июне 1965 года Пипс писал: "К моему великому беспокойству, слышал, что в город пришла чума". И добавляет "Храни нас всех Бог".

Благодаря перу Пипса, историкам и учёным удалось понять, каким образом чума распространялась так быстро и нанесла такой грандиозный ущерб. Основной причиной стало огромное количество городских крыс.

"Александр, или лжепророк"

Уроженец римской провинции, ассириец Лукиан Самосатский прославился, как один из величайших умов Римской империи. Одной из его наиболее известных работ стало произведение "Александр, или лжепророк". В нём он высмеивает магию и римлян, ищущих волшебного объяснения жизненным явлениям. Упомянутый в названии Александр имел прототипом реального человека по имени Александр Абонотейский. О нём известно не слишком много, кроме того, что он провозглашал себя магом-целителем.

Эта его способность оказалась весьма востребованной, когда в 165 году н.э. на Римскую империю обрушилась массовая эпидемия, получившая название Чума Антонина, или Чума Галена. Вероятнее всего, болезнь пришла из Китая по Большому шелковому пути. Сегодня учёные полагают, что это была корь или оспа.

Пока римляне самоизолировались или искали спасения в магии, Лукиан решил высмеять в своём произведении фальшивого духовного целителя.

"Волшебная гора"

"Волшебная гора" Томаса Манна по праву считается одной из ключевых работ немецкой литературы. Она повествует о жизни молодого торговца Ганса Касторпа, решившего навестить кузена в альпийском туберкулёзном санатории.

Однако здоровье Ганса ухудшается, и короткая поездка затягивается на семь долгих лет, в течение которых он общается с местными обитателями, олицетворяющими социальное разложение Европы после Первой мировой войны.

Манн знал о санаториях не понаслышке, ведь его жена Катя страдала от туберкулёза и лечилась в швейцарском санатории, где Манн часто навещал её. Наблюдения за жизнью санатория пригодились ему при написании "Волшебной горы".

Дэшил Хэммет

Отпрыск старинного дворянского рода по материнской линии, Дэшил Хэммет в 13 лет бросил учёбу в попытках заработать на жизнь. В 1915 году он устроился частным сыщиком в детективное агентство Пинкертона, где и проработал до 1922 года. Несколько лет спустя он начал писать детективные рассказы, широко используя полученный опыт для создания образов Сэма Спейда и Оперативника.

Хэммет мог никогда не стать писателем, если бы не заболел туберкулёзом во время службы в армии в период Первой мировой войны. Армейские медики признали его инвалидность, и ему был назначен небольшой пенсион. Благодаря этому пенсиону, а также подработке копирайтером, он и нашёл время на литературное творчество.

Антон Чехов

С 1892 по 1899 год Чехов довольно уединённо жил в подмосковной усадьбе Мелихово, где и написал многие из своих знаменитых рассказов, в том числе "Палата №6" и "Чёрный монах".

Во время эпидемии холеры он открыл на свои средства медицинский пункт, а также устроился работать земским врачом. К сожалению, позже ему пришлось бросить работу врача из-за прогрессирующего туберкулёза, от которого он и скончался в 1904 году.

Сегодня Чехова почитают, как одного из величайших авторов рассказов. Многие из его рассказов стали результатом врачебного опыта, полученного во время эпидемии холеры в конце 19 века.

"Потерянный рай"

Англичанин Джон Мильтон побывал и парламентером, и философом, и политиком. Но миру он юольше известен в качестве поэта благодяря своему эпическому произведеню "Потерянный рай", посвящённому низвержению Сатаны и его войне против Бога, Небес и человечества.

Многим известно, что в процессе написания поэмы Мильтон потерял зрение. Между 1652 и 1667 годами он был вынужден диктовать членам семьи, друзьям и добровольным помощникам. Спасаясь от Великой чумы, поразившей Лондон в 1665-66 годах, Мильтон с семьёй перебрался в загородный дом в деревне Чалфонт Сейнт Джайлс, где и закончил свою знаменитую поэму.

"Декамерон"

"Декамерон" - одно из величайших мировых произведений, посвящённых пандемиям. Повествование книги 14 века посвящено десяти молодым аристократам, которые бегут из Флоренции в загородное поместье, спасаясь от эпидемии "Чёрной смерти". Запертые здесь в течение нескольких дней, они рассказывают друг другу сто историй, большинство из которых довольно мрачны, хотя есть и юмористические.

Автор "Декамерона" Джовани Бокаччо, подобно своим персонажам, счастливо пережил флорентийскую эпидемию 14 века, переезжая из города в город. Тем не менее, в 1348 году ему многое довелось увидеть своим глазами.

Уильям Шекспир

Вся жизнь Уильяма Шекспира была полна массовых эпидемий. Ребёнком он один из немногих жителей Стратфорда-на-Эйвоне пережил эпидемию 1564 года. Биографы полагают, что встреча с чумой стала определяющим событием в его жизни и творчестве.

Чума встречается в нескольких произведениях Шекспира, в том числе "Ромео и Джульетте". Более того, всплеск его творческой активности пришёлся на 1605-1606 годы, когда он написал "Короля Лир", "Макбета", "Антония и Клеопатру". Вполне возможно, что подобная продуктивность связана со свирепствовавшей в те годы чумой. Пустым паническим метаниям Шекспир предпочёл творчество.

Исаак Ньютон

Английский физик и математик Исаак Ньютон считается первооткрывателем законов гравитации. Без его открытий Эпоха Просвещения могла вообще никогда не случиться.

В 1665 году Ньютон учился в Кембриджском Университете. В тот год Университет закрылся в связи с Великой чумой. Ньютон временно вернулся в семейное поместье в Вулсторп и занялся экспериментами. Работая в уединении, он впервые начал наблюдать законы движения и гравитации. После возвращения в Кембридж в 1667 году он получил степень магистра, а затем и профессора.