Точный гороскоп на пятницу: Звезды обещают достаточно противоречивый и эмоциональный день

Сегодня звезды гороскопа обещают достаточно противоречивый и эмоциональный день. Настроение на протяжении дня может неоднократно меняться, впрочем, придавать большое значение сегодняшним эмоциям и переживаниям не стоит - едва ли они будут чересчур глубоки. Если в общении с окружающими у вас возникнут какие-либо трения (а сегодня такое вполне вероятно), лучшим решением будет не муссировать негатив, а переключить внимание на что-нибудь другое, отвлечься, и тогда возникшие проблемы, скорее всего, решатся сами собой.

Овен

Сегодня у Овна есть все шансы добиться желаемого - чего бы он не пожелал! Ну а добившись, Овен уже не выпустит это из своих цепких рук. И не вздумайте мешать Овну - в достижении цели он не остановится ни перед чем и перешагнет через любого. Впрочем, избежать конфликта с Овном сегодня легко: достаточно просто не вставать у него на пути и не ставить палки в его колеса.

Телец

Сегодня Тельцу не мешает принимать решения чуточку быстрее! День предоставит ему немало счастливых шансов как в делах, так и в любви. Но Телец сегодня будет склонен так долго взвешивать и рассуждать, что шансы эти могут самым досадным образом улетучиться. Чтобы не жалеть об упущенных возможностях, не забывайте: слишком много думать вредно. Сегодня надо думать руками, а не головой.

Близнецы

Сегодня Близнецы как никогда будут иметь шанс и настроение потратить свои деньги действительно с толком. Возможно, им придется обойти все магазины в округе и провести перед прилавками немало часов. Тем не менее, вещи, которые Близнецы купят сегодня, будут реально нужными, а по соотношению цены и качества - просто идеальными.

Рак

Сегодня Рак не раз получит возможность блеснуть своими талантами, показав себя в самом выгодном свете. Другое дело, что перегибать палку здесь тоже не стоит. Бывает достаточно одной удачной мысли или шутки, чтобы привлечь к себе внимание. Этот день Раку можно использовать для того, чтобы завести полезные знакомства, заразить окружающих своими идеями или даже найти спонсора для реализации собственных проектов.

Лев

Сегодня Лев вряд ли удержится от соблазна купить в дом какую-то новую безделушку. Если не хотите стать жертвой активного шоппинга, обращайте поменьше внимания на рекламные слоганы и советы друзей. Сегодня доверчивость Льва к любой рекламе может выходить за все разумные рамки, достигая уровня абсолютной наивности и истощая кошелек!

Дева

Сегодня единственное, что может помешать Деве осуществить свои планы, так это собственная неорганизованность. Больше того, неорганизованность Девы будет то и дело путать карты не только ей самой, но и окружающим. Надо ли говорить, что окружающие спасибо ей за это не скажут? Именно поэтому Деве сегодня лучше не влезать в чужие дела, а попытаться навести порядок в собственных.

Весы

Сегодня Весам не мешает внимательнее смотреть себе под ноги, потому что вероятность найти на дороге деньги очень высока. Впрочем, деньги ждут их не только под ногами. Сегодня у Весов как никогда высок шанс обернуть любое дело к своей выгоде. Пользуясь своим красноречием, они легко могут найти не только союзников, но даже и спонсоров, готовых профинансировать их начинания.

Скорпион

Сегодня Скорпиону ничто так не противопоказано, как шопинг. Невинный, казалось бы, поход за покупками в этот день может обернуться внушительной дыркой в бюджете. Если же Скорпион все-таки рискнет сегодня отправиться по магазинам, то ему не мешает взять с собой кого-нибудь покрепче, чтобы держал его за руки перед прилавком. Зато сегодня у Скорпиона здорово будет получаться заражать окружающих своими идеями и планами.

Стрелец

Сегодня Стрелец будет ощущать явную нехватку инициативности. Какие бы цели он не ставил перед собой в этот день, до их реализации могут так и не дойти руки. Если Стрелец не хочет, чтобы день прошел впустую, ему не стоит полагаться на собственную активность. Гораздо лучше отдать инициативу кому-то более энергичному, держась в его фарватере. И все устроится само собой.

Козерог

Сегодня эмоции Козерога наконец-то вырвутся на свободу! Осторожнее: чувства в этот день вполне могут вскружить вам голову. И не только вам, но и еще кому-то рядом с вами. Впрочем, что ценно, сегодня эмоции Козерога будут окрашены главным образом в позитивные цвета, по этой причине можно слишком уж не осторожничать. В этот день у вас будет возможность оторваться по полной.

Водолей

Сегодня у Водолея возможны незапланированные приобретения и расходы. Впрочем, не надо этого бояться - звезды гороскопа склоняют Водолея подходить к вопросу финансовых трат вдумчиво и осмотрительно. Так что покупки, сделанные сегодня, едва ли обернутся дырой в вашем бюджете. А вот пользы они могут принести немало.

Рыбы

Сегодня Рыбы должны сами стать кузнецами своего счастья! И не только своего. Окружающие сегодня сами будут тянуться к ним, отдавая инициативу в их руки. Эмоции Рыб обещают быть позитивными и заразительными (в хорошем смысле этого слова), а их задумки и планы - интересными. Вообще, этот день крайне благоприятен для новых знакомств и реализации практически любых задумок Рыб.