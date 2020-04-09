Во французской пещере нашли фрагменты древнейшей веревки на Земле

В одной из неандертальских пещер Франции ученые нашли обрывки растительных волокон, сплетенных в веревку. Ей пользовались первые жители Европы примерно 52-41 тыс. лет назад. Фотографии находки и выводы антропологов опубликовал научный журнал Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Переплетенные растительные волокна составляют основу одежды, веревок, сумок, сетей, лодок и многих других предметов быта, которые становились неотъемлемой частью жизни людей после того, как те изобретали их. Неандертальцы не только умели пользоваться переплетенными волокнами, но и понимали их устройство. Это говорит о том, что они владели азами математики и могли осваивать сложные технологии", - пишут антропологи.

Ученые достаточно долго считали, что неандертальцы заметно уступали в культурном развитии кроманьонцам и другим ранним Homo sapiens. Предположительно они не умели говорить и разжигать огонь, у них не было ни культуры, ни религии. Раскопки последних лет в Хорватии, Израиле и Испании показывают, что эти представления были ошибочными.

В частности, четыре года назад археологи нашли в хорватской пещере Крапина ожерелья неандертальцев, сделанные из когтей хищных птиц, а на севере Испании они позже нашли сразу несколько образцов "продвинутой" неандертальской наскальной живописи. Вдобавок они выяснили, что соседи кроманьонцев коллекционировали камни, варили лечебные отвары и делали абстрактные татуировки, а также у них были достаточно сложные погребальные ритуалы.

Международный коллектив антропологов под руководством Брюса Харди, профессора Кенионского колледжа в Гамбьере (США), открыл еще один пример того, что неандертальцы не уступали предкам Homo sapiens в сообразительности. Они сделали необычную находку в пещере Абри-дю-Мара на юго-востоке Франции.

Неандертальские технологии

В этой пещере ученые работают уже много десятилетий. В почеве на ее дне они нашли множество останков неандертальцев, а также изготовленные ими орудия труда. К примеру, в 2013 году Харди и его коллеги нашли в пещере наконечники метательных копий, которыми, как считали антропологи в прошлом, неандертальцы пользоваться не умели.

После того, как авторы статьи продолжили раскопки, они натолкнулись на странный артефакт - плоское и очень узкое каменное орудие труда длиной в шесть сантиметров, к которому прицепился очень короткий фрагмент растительных волокон. Отделив от него небольшой фрагмент, исследователи изучили его структуру под микроскопом в надежде понять, как они сцепились друг с другом.

К большой неожиданности исследователей, эти растительные нити оказались частью веревки, сплетенной из трех отдельных пучков волокон. По своей структуре она ничем не отличалась от того, как выглядят современные декоративные веревки, которые сплетают из травы и другой растительности.

Как предполагают ученые, волокна этой веревки жители пещеры сделали из нижних слоев коры хвойных деревьев, предположительно сосны. Это говорит о том, что неандертальцы хорошо понимали, как устроены деревья и какие их части можно использовать для различных практических задач.

Пока не понятно, для чего именно неандертальцы использовали эту веревку. По мнению Харди и его коллег, она могла быть как частью какой-то ловчей сети или других орудий труда, так и частью мешка или сумки, в которой хранился найденный ими артефакт. И то, и другое указывает на то, что неандертальцы не уступали в уровне умственного развития древним Homo sapiens.

В пользу этого говорит и то, что возраст этого артефакта составляет как минимум 41 тыс. лет. Получается, что он примерно в два раза старше предыдущего рекордсмена, веревки, которую нашли на стоянке кроманьонцев в израильской пещере Охало в 1994 году. Это говорит о том, что многие "продвинутые" технологии, предположительно изобретенные Homo sapiens, на самом деле появились намного раньше и были впервые освоены не кроманьонцами, а неандертальцами, отмечают ученые.