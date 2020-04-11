Точный гороскоп на субботу: Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами

Сегодня звезды гороскопа обещают предоставить вам все возможности для того, чтобы эффективно и плодотворно поработать и подвести промежуточные итоги. Этот день - идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения. Другими словами, сегодня - время собирать камни, решительно завершая ранее начатые проекты и извлекая из них выгоду. В личной жизни день подходит для ответственных шагов, будь то откровенное признание, расставание или наоборот, предложение руки и сердца.

Овен

Сегодня у Овна есть неплохая возможность реализовать какие-то из своих экстравагантных задумок. Ну, а если таких задумок у Овна нет, самое время их заиметь с тем, чтобы попытаться быстренько претворить в жизнь. Не факт, конечно, что все пройдет идеально гладко, но шансов на успех в таких делах сегодня гораздо больше обычного!

Телец

Если сегодня с самого утра из ушей Тельца начнет идти пар, не пугайтесь - это от избытка энергии. Активность Тельца в этот день будет так высока, что он сможет если и не свернуть горы, то хотя бы не оставлять недоделанных дел. Сегодня у Тельца во весь рост проснется еще одно небесполезное качество: решительность в мыслях и поступках. А вот тактичность в этот день, напротив, крепко уснет.

Близнецы

Сегодня обстоятельства будут раз за разом подгонять и поторапливать Близнецов. Весь день обещает пройти в разнообразных хлопотах и заботах. Впрочем, по большей части хлопоты обещают быть позитивными, и усилия Близнецов не пропадут впустую. А вот насчет того, чтобы расслабиться и заняться собой - такой шанс Близнецам выпадет только ближе к вечеру.

Рак

Ничто сегодня не будет получаться у Рака лучше, чем вопросы, связанные с организацией и планированием. Планы, составленные в этот день, будут отличаться простотой и эффективностью. Сегодня ни одна деталь не ускользнет от внимания Рака! Единственное, чего ему следует избегать, так это излишней придирчивости. Даже небольшая небрежность сегодня может вызвать у Рака если и не бурю, то, как минимум, желание поворчать.

Лев

Сегодня Лев будет страдать не столько от недостатка дипломатичности, сколько от полного ее отсутствия. В его суждениях то и дело будет проскальзывать беспощадная резкость. И неважно, что критическое мнение Льва будет обосновано, а слова убедительны. О самолюбии окружающих забывать все-таки тоже не стоит, иначе день может пройти в бесконечных (и совершенно бессмысленных) конфликтах.

Дева

Лучше всего сегодня Деве взяться за давно назревшие домашние дела, которые откладывались до лучших времен. Считайте, что эти "лучшие времена" уже наступили! Звезды гороскопа сегодня склоняют Деву действовать быстро, четко и эффективно. Можно, к примеру, наконец-то взяться за бесконечно откладываемый ремонт или хотя бы сделать в квартире давно намеченную перестановку.

Весы

Сегодня Весы могут найти массу применений своим разнообразным талантам. Дела в этот день будут удаваться им значительно легче обычного, а найденные решения - отличаться остроумием, простотой и эффективностью. А вот в общении с окружающими Весам не помешает следить за своим языком, поскольку последствия их остроумных замечаний могут доставить неприятности не только окружающим, но и им самим.

Скорпион

Сегодня Скорпиону не мешает как следует заняться своей бухгалтерией, и это относится не столько к работе, сколько к своему собственному кошельку. Сегодня Скорпион сможет окончательно убедиться в том, что деньги любят счет. Разумное распределение средств позволит ему выкроить деньги на желанные покупки и вместе с тем избежать совсем уж ненужных трат.

Стрелец

Сегодня для Стрельца актуально помнить, что со словами нужно быть осторожнее. Неуемное стремление к прямоте, которое будет охватывать Стрельца в этот день, возможно, и достойно уважения, но быть может, вам все-таки не стоит резать в глаза окружающим правду-матку? Как бы потом не пришлось пожалеть об этом. Да и ошибиться легко.

Козерог

Сегодня жизнь будет ждать от Козерога решительности и четкости, а вот сам Козерог этих качеств в себе как раз ощущать и не будет. По крайней мере, всего этого ему будет сильно не хватать. Необходимость принимать в этот день какие-либо решения будет раздражать и угнетать Козерога. По этой причине на сегодняшний день лучше не стройте никаких серьезных планов и, по возможности, отложите дела на потом.

Водолей

Сегодня Водолей может на полном серьезе увлечься некими фантастическими идеями и планами. Кое-что из этих задумок, возможно, окажется любопытным. Но в целом Водолею сегодня очень не мешает быть чуточку реалистичнее. Не слишком увлекайтесь фантазиями, а тем более - сложными схемами. Выберите что-нибудь попроще, и будет вам счастье!

Рыбы

Сегодня Рыбам не помешает разгрести завалы в личных делах. Вам следует все хорошенько обдумать, без сожаления отбросив то, в чем не видно перспектив. И наоборот - поставить на первый план те проекты, где шансы добиться успеха максимальны. Этим делам Рыбам и нужно посвятить день. Главное, не усложнять ситуацию: сегодня секрет вашего успеха - в решительности и простоте.