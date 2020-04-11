Лунный кратер превратят в огромный радиотелескоп

НАСА выделило финансирование на разработку проекта гигантского радиотелескопа на обратной стороне Луны. Он должен стать самым большим "цельным" радиотелескопом в мире. Проект получил прозрачное название "Радиотелескоп в лунном кратере" (Lunar Crater Radio Telescope, LCRT), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Планируется, что он будет работать на длинах волн 10-50 метров. Этот диапазон почти не исследован, поскольку земная ионосфера практически не пропускает радиоволны такой длины. Между тем типичный космический радиоисточник, будь то нейтронная звезда, квазар или радиогалактика, излучает длинные волны интенсивнее, чем короткие. Поэтому данные, которые могут быть получены при помощи LCRT, выглядят очень многообещающе, а наблюдения обещают быть очень результативными.

Строить инструмент именно на обратной стороне Селены разумно, поскольку в этом случае Луна будет загораживать его от радиопомех со стороны Земли и её искусственных спутников.

Авторы предлагают найти кратер подходящей глубины диаметром около 3-5 километров и затянуть его центральную часть проволочной сеткой диаметром в километр. Последняя будет играть роль антенны. Отметим, что сетка не обязана быть очень плотной: вполне хватит ячеек размером в метр. Доставить на Селену подобное оборудование - вполне посильная задача в обозримом будущем.

Инструмент диаметром в километр станет самым большим в мире радиотелескопом, если не считать радиоинтерферометров - систем из нескольких антенн, разнесённых на большие расстояния, иногда не ограниченные размерами Земли. Однако, если брать в расчёт только "цельные" радиотелескопы, то на данный момент рекорд принадлежит китайской обсерватории FAST с 500-метровой антенной.

Предполагается, что сборку телескопа осуществят проектируемые роверы DuAxel. Такая система состоит из двух двухколёсных луноходов Axel и центрального модуля. Проектировщики планируют, что одна машина из дуэта сможет спускаться на тросе в самые труднодоступные места кратера, используя другую и центральный модуль в качестве якоря, станции связи и источника энергии. Это сделает доступными ландшафты, которые не по плечу современным луноходам.

Весь процесс сборки телескопа планируется осуществить силами роботов (благо сравнительно небольшая дистанция между Землёй и Луной позволяет управлять ими практически в реальном времени).

Проект прошёл конкурсный отбор во вторую фазу программы NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC). На его дальнейшую разработку выделено финансирование. Однако, чтобы LCRT стал реальностью, он должен выдержать конкуренцию с другими инициативами.

Напомним, что ранее небольшой радиотелескоп был размещён на обратной стороне Луны китайской миссией Chang'e-4. Он состоит из трёх пятиметровых антенн-проволок, принимающих радиоволны длиной от трёх метров.