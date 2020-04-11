Жуткие кадры: трехметровый питон укусил змеелова

Проглотивший курицу дикий питон в тайской провинции Чаченгсау до крови укусил змеелова, который пытался поймать его.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает сайт Live Leak.

В пятницу, 3 апреля, сын 48-летнего местного жителя Соммай Кивнет (Sommai Keawnet) отправился кормить скот и увидел, что в курятник проник трехметровый питон. Змея целиком проглотила одну из куриц. Молодой человек сообщил о произошедшем отцу, и Кивнет вызвал змеелова, чтобы избавиться от рептилии.

Специалист по змеям Ником Ваттанасири (Nikom Wattanasiri) попытался голыми руками схватить питона, который свернулся, чтобы переварить добычу. Змея укусила мужчину за запястье. Клыки до крови пронзили кожу Ваттанасири. Коллеги оказали мужчине помощь на месте происшествия, после чего отвезли его в больницу.

Питоны - неядовитые змеи, но пострадавший беспокоился из-за угрозы заражения какой-либо инфекцией в результате укуса дикой рептилии.

Чтобы изловить питона, другие волонтеры воспользовались длинной палкой. Они посадили змею в сумку и выпустили в лесу.

Ранее сообщалось, что жительница австралийского города Оксенфорд, штат Квинсленд, обнаружила на коврике перед своим домом огромного питона-альбиноса. Рептилию пришлось усыпить, так как этот вид змей происходит из США и запрещен к содержанию на территории страны.