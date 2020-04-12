Как океан оберегает нас от вирусов

Ученые из Нидерландского университета морских исследований выявили поразительную способность океана избавляться от вирусов. Day.Az со ссылкой на Рамблер публикует выдержки из работы специалистов, опубликованной в издании Nature Scientific Reports.

Специалисты отмечают, что многие морские животные поглощают вирусные частицы во время фильтрации морской воды. Таким образом действуют морские губки, которые за 3 часа поглотили 94% инфекционных микроорганизмов.

По словам морского биолога Дженнифер Уэлш, вирус, попадая в клетку, использует хозяина для создания себе подобных микроорганизмов. В то же время для морских животных они служат пищей.

Исследование показало, что из всей морской фауны губки, крабы и сердцевидки лучше всего фильтровали вирусы. Что же касается первых, то им не мешали даже разные типы инфекционных микроорганизмов.