Японцы используют медь для борьбы с коронавирусом

Производители текстиля в Маэбаси и специалисты из японского университета решили создать универсальную разработку из меди для борьбы с СOVID-19 и применить их на медицинские маски, сообщает Day.Az со ссылкой на vse42.ru.

Своим универсальным продуктом объединившиеся эксперты назвали тонкий лист из медного волокна. По словам авторов стартапа, особенностью материала является эффект стерилизации: он способен подавлять активность вирусных частиц, а также не представлять угрозы для организма.

По задумке специалистов, такой лист можно использовать для медицинских масок. Для этого на медной поверхности их разработки должен находиться светочувствительный фотокатализатор, встроенный в ткань. Когда лист попадет под действие света, произойдет активация веществ с окислительной способностью. Именно так, по заявлениям экспертов, и разрушатся частицы вируса COVID-19.

В данное время проект находится на стадии разработки и проходит соответствующие проверки. Однако выхода такого изобретения на массовый рынок пока не ожидается, сообщает зарубежное издание The Mainichi.