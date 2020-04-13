Самые распространенные ошибки при мытье рук

Чтобы защититься от коронавируса, необходимо тщательно мыть руки. Все СМИ уже создали подобные инструкции по тому, как делать это правильно, но большинство все равно допускают ошибки при мытье рук. "Рамблер" рассказывает, какие самые распространенные действия люди делают неправильно, передает Day.Az.

Горячая вода

Правильно мыть руки в немного теплой воде, но не в горячей. Да, ученые уже выяснили, что коронавирус убивают высокие температуры, но для того, чтобы смыть его с рук достаточно горячей водой, вы обожжете себе кожу. Если вы моете руки в обычной горячей воде, вы только помогаете микробам размножаться. Кроме того, так вы пересушиваете и травмируете кожу рук, а она и так сильно страдает в период постоянной обработки антисептиками.

Недостаточное усердие

Существует правило, что мыть руки нужно не менее 20 секунд. Однако, качество тоже играет важную роль. Например, вы можете просто тереть друг об друга ладони, но это не спасет вас от бактерий. Чтобы уничтожить все вирусы, нужно тщательно промывать все части руки. Особенно это касается труднодоступных мест, например, не все вытаскивают грязь из-под ногтей или протирают между пальцами.

Антибактериальное мыло

На самом деле, антибактериальное мыло совершенно не отличается от обычного. Оно создает ложное чувство чистоты у людей. На самом деле их эффективность одинакова, а все остальное - маркетинговый ход. Очень часто люди пользуются антибактериальным мылом не так тщательно, поэтому страдают.

