Какая болезнь грозит вегетарианцам

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что весной с проблемой авитаминоза могут столкнуться только вегетарианцы и традиционалисты, которые питаются одними и теми же продуктами, причем годами, передает Day.Az со ссылкой на newsyou.info.

Авитаминоз - это недостаток определенных веществ в организме. В наше время, когда можно купить практически любые продукты, в группе риска остаются только те, кто намеренно ограничивает себя в еде.

Он, по его словам, сталкивался с тем, что, когда девушки хотят похудеть и садятся на "какие-то вегетарианские или низкокалорийные диеты", у них начинаются проблемы: "анализы показывают дефициты, вплоть до малокровия".

Болибок рекомендует вегетарианцам посоветоваться с диетологом, который поможет подобрать правильный набор продуктов. Также он поможет и традиционалистам.