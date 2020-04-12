Ученые рассказали, как далеко распространяется коронавирус

Китайские ученые выяснили, что коронавирусная инфекция может распространяться через аэрозольные частицы на расстоянии 13 футов, или 4 метров от больного, передает Day.Az со ссылкой на Вечерняя Москва.

При этом пока нет данных, подтверждающих, что так можно заразиться вирусом. Ранее китайские специалисты исследовали образцы различных поверхностей и воздуха в отделении интенсивной терапии и в общем отделении больницы в Ухане, сообщает газета Daily Mail.

Ученые отметили, что частицы с вирусом могут задерживаться в воздухе на расстоянии четырех метров от пациентов. И это в 2 раза превышает расстояние, которое в большинстве стран установлено как дистанция между людьми.