NASA раскрыло подробности программы по освоению Луны

Программа американского космического ведомства NASA по освоению Луны предполагает строительство базы на Южном полюсе естественного спутника Земли.

Об этом говорится в опубликованном докладе ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

База под названием Artemis Base Camp будет состоять из трех основных элементов: пилотируемого лунохода для транспортировки астронавтов на короткие расстояния, жилой мобильной платформы для путешествий продолжительностью до 45 дней и основного обитаемого модуля, в котором могут разместиться четыре человека. Как отмечается в докладе NASA, у лунохода не будет закрытой кабины, поэтому астронавты, передвигаясь на нем, должны будут надевать полностью защитные космические скафандры.

Помимо этого, база будет оборудована инфраструктурой для автономного электроснабжения, связи с Землей, радиационной защитой, посадочной площадкой, контейнером для утилизации радиоактивных отходов.

"Artemis Base Camp будет нашей первой точкой опоры на лунной поверхности", - отмечается в докладе NASA.

Другой важной частью документа являются инициативы космического ведомства по строительству окололунной станции Gateway. Планируется, что на ней будут находиться те астронавты, которые не будут работать на поверхности Луны. В NASA также надеются, что впоследствии Gateway удастся использовать в качестве промежуточного модуля для дальнейших полетов на Марс.

Американские планы по возвращению на Луну

NASA весной 2019 года объявило, что новая американская программа освоения Луны получила название Artemis. Она будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает непилотируемый полет установленного на ракету SLS (Space Launch System) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю, он запланирован на вторую половину 2020 года. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту - намечен на 2022 год. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году и отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

В начале апреля NASA сообщило, что получило более 12 тыс. заявок от американцев, желающих принять участие в отборе нового поколения астронавтов для полетов на Луну и Марс. Прием заявок осуществлялся со 2 по 31 марта. Они поступили от жителей всех штатов и территорий США, а также столичного округа Колумбия.

Коммерциализация естественного спутника Земли

6 апреля президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, направленный на коммерческое освоение ресурсов на Луне и других небесных телах. Он предписывает американской администрации противиться любым попыткам рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния человечества. В документе подчеркивается, что США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в декабре 1979 года.

Согласно этой резолюции, исследование и использование Луны является достоянием всего человечества и осуществляется на благо и в интересах всех стран, независимо от степени их экономического или научного развития.

Российский МИД осудил действия США, заявив, что космическое пространство, включая Луну, не подлежит национальному присвоению.

Поколение "Аполлон"

США отправили космический корабль "Аполлон-11" на Луну с помощью ракеты-носителя "Сатурн 5" 16 июля 1969 года. Спускаемый аппарат экспедиции совершил первую в истории посадку на Луну 20 июля того же года. На поверхность естественного спутника Земли тогда высадились два астронавта: командир корабля Нил Армстронг (1930-2012) и пилот лунного модуля Эдвин (Базз) Олдрин (р. 1930).

В ходе последовавших пяти полетов были также совершены успешные высадки астронавтов на Луну. Последняя из них - в 1972 году, экипажем "Аполлона-17". Всего на Луне в рамках шести экспедиций побывали 12 американских астронавтов. На Землю было доставлено свыше 180 кг образцов лунного грунта.