Точный гороскоп на вторник: День прекрасно подходит для реализации творческих идей и нестандартных решений

Сегодняшний гороскоп прекрасно подходит для реализации творческих идей и нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом, придумать изящное решение сложной задачи или найти остроумный выход из житейской ситуации. Вообще креативность и сообразительность сегодня будут на высоте, так что день обещает принести свежесть восприятия и множество интересных открытий. Помните, что сегодня захотеть что-то сделать - это уже полдела. Сами же дела обещают даваться легче обычного.

Овен

Сегодня у Овна день перекладывания бумажек - ничем другим ему заниматься, скорее всего, не захочется. Зато перекладывать и сортировать бумажки у Овна будет получаться виртуозно! По этой причине лучшее, что может сделать сегодня Овен, - это не спорить со звездами, а использовать день для того, чтобы без лишней спешки навести порядок в своей личной бухгалтерии, счетах и прочих бумажных делах.

Телец

Сегодня лучшим решением для Тельца будет посвятить день какому-то из своих хобби. Увы, раскачаться на что-либо нужное, но неинтересное, сегодня Тельцу будет совсем уж сложно. А вот в делах, вызывающих у него живой интерес, результаты обещают быть потрясающими! Так что выбор у Тельца сегодня небогат: либо уснуть за важными, но скучными делами, либо потратить день на то, что ему действительно нравится.

Близнецы

Сегодня врагам и недоброжелателям Близнецов можно только посочувствовать! Все кто в этот день стоят у Близнецов на пути, рискуют понести большие потери. Сегодня изобретательность Близнецов способна здорово помочь им не только обойти любые хитроумные ловушки, но и разобраться со своими противниками максимально эффективным и при этом далеко не самым гуманным способом.

Рак

Сегодня звезды гороскопа если к чему-то и склоняют Рака, так это к лени и повышенной сонливости. Сонное состояние может преследовать его до самого вечера. Если Рак не найдет в себе силы взбодриться и настроиться на активность, день так и пройдет, не принеся ничего особенного. Попробуйте с утра выпить лишнюю чашечку крепкого кофе. Ну, а если не поможет - тут уж ничего не поделаешь!

Лев

Сегодня день у Льва обещает складываться на редкость удачно, любые дела в его руках будут спориться. Лев способен удивить окружающих как своей энергичностью, так и повышенной сообразительностью. Иными словами, день настолько благоприятен, что было бы неразумно потратить его на пустяки. Сегодня вам по плечу взяться за действительно большие дела!

Дева

Сегодня звезды гороскопа щедро наполняют Деву спокойной уверенностью в себе. День обещает складываться неторопливо и без особенных потрясений. Если же Дева желает чего-то большего, чем просто нормально провести день, то здесь все зависит от ее инициативности. Можно, к примеру, организовать какое-то мероприятие или вечеринку. Если сегодня у вас получится раскачать окружающих, они долго еще будут вам благодарны за полученный позитив.

Весы

Сегодня у Весов день пройдет без особенных событий и потрясений. Текущие дела не будут вызывать энтузиазма, а из всех развлечений они предпочтут развлекаться дома, лежа на своем любимом диване. Что же касается домашних забот (в том числе и срочных), то их Весам захочется отложить на какое-то время. И зря, потому что сегодня эти дела не отняли бы у них слишком много сил. А вот "какое-то время" может так никогда и не наступить.

Скорпион

Сегодняшний день у Скорпиона обещает пройти интересно и с немалой пользой! Если не сидеть сложа руки, сегодня Скорпион может сделать столько всего, что останется только удивляться. Даже непривычная непоседливость, которая охватит его в этот день, не сможет ему помешать. Она проявится лишь в том, что Скорпион будет способен быстрее обычного довести любое дело до конца, чтобы тут же взяться за новое.

Стрелец

Сегодня лучшим решением для Стрельца будет отдых и релаксация (естественно, по возможности). И забудьте о тех, кто призывает к отдыху активному! Сегодня только мягкий диван или на худой конец уютное кресло. А из всех развлечений лучшими будут зомбоящик и любимая книга. Что же касается активного отдыха, то для него у Стрельца еще будет время в другие дни.

Козерог

Сегодня любые начинания Козерога обещают быть очень успешными! Быть может, его будет удивлять инертность окружающих, но Козерог сумеет найти нужные слова, чтобы раскачать их и зажечь своими идеями. Однако особенно хорошо будут удаваться сегодня Козерогу те дела, которые зависят от его личной инициативы и энергичности. Ну а что касается инертности окружающих, то и Бог с ней, конкурентов будет меньше.

Водолей

Сегодня лучшее, что может сделать Водолей, - это заняться каким-нибудь творчеством. Сосредоточиться на текущих делах ему будет сложно, а вот порисовать или написать что-нибудь - пожалуйста. При этом тягу к творчеству вполне можно совместить с чем-нибудь полезным. Например, заняться дизайном собственной квартиры, а заодно и сделать уборку в доме.

Рыбы

Сегодня в голову Рыбам может прийти немало оригинальных, нестандартных идей. Идеи эти будут не только отличаться неожиданными поворотами логики, но и окажутся на удивление верными и перспективными. Вообще сегодня у Рыб будет одинаково хорошо работать и логика, и интуиция. Причем интуиция обретет такую же четкость, как и обычное мышление.