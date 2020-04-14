Как защититься от коронавируса во время похода в супермаркет?

Пандемия коронавируса, а также последовавший за ней карантин затронул все аспекты нашей жизни. Сегодня Day.Az со ссылкой на​ steptohealth.ru расскажет о том, как защититься от коронавируса при совершении покупок. Ведь еда нужна всем, и мы не можем избежать посещения супермаркета.

Одной из наиболее тревожных особенностей COVID-19 является его высокая контагиозность, то есть способность к заражению. Хотя нельзя сказать, что летальность этого вируса является одной из самых высоких, он довольно легко передается и быстро распространяется.

Таким образом, предотвращение передачи коронавирусной инфекции при совершении покупок должно быть главным приоритетом населения. Особенно это важно в условиях строгого карантина. Ведь недели изоляции дома будут напрасны, если очаги инфекции появятся в других местах.

Цель всех мер по социальной изоляции состоит в том, чтобы замедлить распространение инфекции и не допустить одновременного заражения тысяч людей. Это необходимо для того, чтобы избежать перегрузки национальных систем здравоохранения. Поэтому каждому стоит узнать, как защититься от коронавируса при совершении покупок. Ведь это еще одно звено в цепи профилактики.

Важность соблюдения социальной дистанции

Рекомендуемое расстояние для предотвращения распространения коронавируса - не менее одного метра. И супермаркеты не исключение. Для своих клиентов, которые находятся внутри или стоят в очереди снаружи, они обязаны обеспечить это условие.

Именно поэтому существует ограничение на количество покупателей в магазине. Ведь рекомендованное расстояние можно соблюдать лишь когда в торговом зале не слишком много народу.

Различные сети супермаркетов имеют собственные протоколы для управления потоками людей. Каждая компания применяет их на свое усмотрение. А вот если в стране введен карантин, все должны строго следовать предписаниям государственных органов. Иначе это может быть трактовано как правонарушение против общественного здравоохранения.

Помогут ли одноразовые перчатки предотвратить заражение коронавирусом?

Массовое использование одноразовых перчаток при походе в магазин в настоящее время не является официальной рекомендацией ВОЗ. Эта мера никак не влияет на скорость передачи COVID-19.

Тем не менее использование перчаток во фруктовом отделе, как и раньше, рекомендуется в качестве общей меры гигиены. Подобные меры следует соблюдать и в обычное время, однако в период пандемии они важны как никогда.

Официальные рекомендации для профилактики коронавируса - это частое мытье рук или использование гелевого спирта. Также важно содержать помещения в чистоте и хорошо проветривать. В том числе это касается и супермаркетов. Итак, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, при походе в магазин необходимо следовать всем этим рекомендациям. Можно сказать, что это новые нормы социального взаимодействия.

Как защититься от коронавируса при оплате покупок?

Когда вы расплачиваетесь на кассе, это подразумевает более близкий контакт и скопление людей. Поэтому тут стоит принять дополнительные меры. Во-первых, следите за тем, чтобы люди в очереди не стояли слишком близко. Также не стоит подходить слишком близко к кассиру.

Не рекомендуется использование наличных денег. Если это возможно, оплачивайте покупки по карте (желательно бесконтактной) или с помощью виртуального кошелька. Ведь известно, что коронавирус COVID-19 довольно долго живет на гладких поверхностях. Так что стоит заранее подумать о том, какой способ оплаты является наиболее безопасным.

Зона касс является наиболее вероятным местом заражения в супермаркете. Поэтому ее необходимо часто дезинфицировать, а кассир должен обрабатывать руки спиртосодержащим гелем при обслуживания каждого нового клиента. Как мы уже говорили, нет необходимости использовать одноразовые перчатки.

Можно ли защититься от коронавируса при походе в супермаркет?

Это не только возможно, но и необходимо. Предотвращение заражения коронавирусом в ходе покупки еды является еще одной мерой, способствующей замедлению распространения COVID-19.

Также это часть нашей общей социальной ответственности. Очевидно, что люди с температурой и кашлем не должны ходить в магазин, пока эти симптомы полностью не исчезнут. Если это ваш случай, попросите соседей купить вам еды, уверены, что они не откажут.

Несмотря на всю строгость карантина, людям все равно нужно покупать еду. Хоть это и повышает риск заражения, от этого никуда не деться. Главное не впадать в панику, магазины будут продолжать работу, и в них не закончатся продукты. Нам всем остается лишь вести себя ответственно по отношению к себе и окружающим нас людям.