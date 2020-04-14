Болезни, в которые никто не верил

В истории каждого заболевания есть ключевой момент - официальное признание медиками и исследователями существования нарушения нормальной жизнедеятельности организма, выраженное в определенной симптоматике и обладающее другими характерными свойствами. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает о тех болезнях, которые не сразу были признаны врачами, а долгое время находились в неопределенном статусе.

Синдром беспокойных ног

Спутник болезни Паркинсона вызывает постоянное желание двигать ногами во сне из-за сильного зуда в районе голеней. "Беспокойные ноги" были описаны еще в XVII веке английским врачом Томасом Уиллисом, который, ко всему прочему, создал опиумную настойку, основал клиническую нейробиологию и открыл диабет.

Второе открытие синдрома беспокойных ног произошло спустя 300 лет, в 1980-х годах болезнь изучали, уточняя ее симптоматику. По разных оценкам только в США заболеванием страдают от 2,5% до 15% населения страны, а тяжесть варьируется в широких пределах. Лекарства, увы, вызывают наркотическую зависимость.

Остеопороз

Критическое истончение костей, образовавшееся в результате нарушения обмена веществ, начало классифицироваться как болезнь в 1994 году. Примечательно, что данное состояние довольно сложно обнаружить, если не искать целенаправленно, особенно если речь идет о начальной стадии. У пациента, как правило, ничего не болит, а обращаются к врачу только тогда, когда начинаются сильные боли в спине или же происходят переломы.

Заболевание долгое время не могли обнаружить из-за того, что у людей моложе 40 лет его почти не бывает. У женщин в большинстве случаев остеопороз проявляется после менопаузы.

Среди факторов риска: низкий рост, маленький вес, хрупкое телосложение, курение, малоподвижный образ жизни и пр.

Синдром Аспергера

Определенное нарушение развития у детей официально признали только в 1993-1994 годах. Австрийский педиатр Ганс Аспергер был первым, кто заметил, что существуют дети, не подходящие под определение "классического" аутизма, однако отличающиеся от всех остальных. Речь идет о некотором высокомерии в манере изъяснятся и "специальном интересе" в определенной сфере. У детей может не меняться интонация на протяжении всей реплики (даже если речь идет об обыденной ситуации и трагическом обстоятельстве в одной фразе), а интересующая область может быть весьма странной.

Ожирение

Официально признанное в США заболевание наблюдается в тех случаях, когда индекс массы тела человека (вес (кг) / рост (м) в квадрате) выше 30.

Раньше полные люди считались красивыми, а наши предки восхищались женщинами в теле. Теперь же мирная и сытная жизнь не требует энергии, которая все равно откладываются в виде жира на бедрах и животе.

Первый задокументированный случай ожирения был описан в 1679 году, тогда, конечно, человеку не приписывали заболевание, которое было признано Американской медицинской ассоциацией только в 2013 году. На тот момент было зафиксировано, что в США порядка 20-25% людей страдают ожирением.