Директор зоопарка сыграл животным на синтезаторе во время карантина

Директор Одесского зоопарка сыграл классическую музыку на синтезаторе животным во время карантина.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, видеозапись опубликована на сайте зоопарка.

На кадрах показано, как мужчина в маске и рубашке играет для разных животных, сидя возле их клеток на стуле. Так, директор провел концерт для обезьян, слонов, медведей, волков, коз и птиц. В репертуаре была в основном классическая музыка. Однако волкам он исполнил песню "Мурка" ‎композитора Оскара Строка. Затем директор сыграл мелодию для коз, после чего исполнил композицию в стиле танго для пеликанов.

Ранее в апреле сообщалось, что первая в мире тигрица заразилась коронавирусом от человека. Заболевшей стала малайская четырехлетняя тигрица Надя из нью-йоркского зоопарка.

По последним данным, в мире коронавирусом заражены более 1,7 миллиона человек. Более 108,8 тысяч умерли, еще более 404 тысяч излечились.